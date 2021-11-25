Почему Эрик Булатов согласился «дать жару» в Выксе, где «куют металл»
Фото: visitvmz.omk.ru
Фото:. И. Братуха
Фото:. И. Братуха
Фото:. И. Братуха
Фото:. И. Братуха
Фото:. И. Братуха
Фото:. И. Братуха
Фото:. И. Братуха
Начнем с того, что корреспондент 110km.ru не стал накидывать на себя аркан транспортной логистики, а просто отправился в Выксу из Нижнего Новгорода на автомобиле - за рулем «купейного» кроссовера Renault Arkana. Кто не силен в отечественной географии (а таковых в наше «закрытое» для внешних перемещений время все меньше и меньше), скажем: Выкса - это такой небольшой городок на юго-западе Нижегородской области. Главный работодатель - Выксунский металлургический завод. Чуть ли не каждый четвертый житель города ежедневно переступает порог заводской проходной. По сути, это градообразующее предприятие, что одновременно хорошо и плохо.
Истории заводу не занимать – его основали еще в середине XVIII века. Спасибо династии промышленников Баташевых, с биографией которых стоит познакомиться отдельно. В честь оных даже назван 5-звездочный отель в центре города. Но одно дело – история, другое – наши дни.
Кроме того, Выксунский металлургический выпускает (и это его вторая основная продукция) трубы различного диаметра. Те, что поменьше, находят свое применение в быту, те, что покрупнее (прямошовные) служат делу добычи и транспортировки нефти и газа. Если слышали про такие проекты, как «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток», то это к металлургам Выксы. По статистике, каждая шестая труба в России – родом из этого 53-тысячного города.
Фото: visitvmz.omk.ru
Фото: visitvmz.omk.ru
Фото: visitvmz.omk.ru
Фото: visitvmz.omk.ru
Фото: visitvmz.omk.ru
Фото: visitvmz.omk.ru
Фото: visitvmz.omk.ru
«Стой! Иди!». А, может, «Сиди»?
Три года назад заводчане решили, что нужно быть более открытыми и завернули грохочущий металл с раскаленными трубами в туристическую обертку. На данный момент формат промышленного туризма на предприятии - это 4 основных маршрута, 3 из которых – в действующие цеха. «Мы показываем всю производственную цепочку, - говорит экскурсовод Лариса. - Ни один российский завод, продвигающий промышленный туризм, этим похвастаться не может».
|Renault Arkana Prime TCe 150 1.3 CVT 4х4
|1.3 л, 150 л.с
|вариатор
|0-100 - 10.5 с, 191 км/ч
|4545 x 1820 x 1565 мм
|полный
|7.2 л на 100 км
|1 555 000 руб
|Все характеристики
«Частичка» - это изображение ни много ни мало размером 119 метров по горизонтали и 20 метров по вертикали (2500 кв. метров). Мурал появился в сентябре 2020 года на фасаде цеха, где изготавливают трубы большого диаметра. Художник с мировым именем соединил 2 картины, причем одну из них еще и разделил пополам - это «Амбар в Нормандии»: амбар днем и этот же амбар ночью. В результате получились как бы два совершенно противоположных по характеру пространства: то, что было белое в одном случае, в другом было абсолютно черным, и наоборот.
Фото: И. Братуха
Фото: forbes.mirtesen.ru
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Впрочем, «амбары» получились по краям эскиза, а посредине (и это читается наиболее явственно) – старая, образца 1970-х, булатовская картина «Стой! Иди!». Причем, если окинуть творение беглым взглядом, читается как «Сиди!». Эрик Владимирович, давным-давно проживающий во Франции, не очень-то хотел принимать участие в данном проекте. И не потому, что супер-стар (на тот момент художнику было 86 лет). Просто он считал, что его работа потеряет энергетику при таких громадных объемах. Роспись была сделана по уникальной технологии – заводчане надеются, что она сохранится куда дольше, чем уже бледнеющая работа другого автора - Миши Most.
Гигантомания Миши Most
Объявили международный конкурс среди художников, которые предоставили 230 работ из 26 стран. Выиграл, как вы догадались, Миша Most. Это самая первая роспись на заводе. Мише помогли загрунтовать фасад, а все остальное художник выполнил сам. В его работе 6 сюжетов - от Леонардо да Винчи до сцен из реальной жизни цеха, кстати, новейшего в России.
Фото: visitvmz.omk.ru
Фото: И. Братуха
Фото: in-art.ru
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
На заводе не без гордости говорят, что благодаря этому комплексу, в строительство которого было вложено 45 млрд рублей, Россия практически полностью отказалась от ввоза широкого металлического листа. Именно сегодня, 25 ноября, «Стан-5000» отмечает свое 10-летие. Сюжет с кнопкой (запуск производства) аккурат напоминает о том торжественном событии.
Кубизм Алексея Луки
38-летний Алексей Лука работает на стыке различных медиа и направлений: стрит-арт, мурализм, инсталляция, ассамбляжи. Он - автор масштабных муралов, в рамках различных паблик-арт фестивалей во всех точках мира с 2012 года: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Астрахани, Выксе, а также во многих городах Италии, Испании, Германии, Дании, Франции, Эстонии, Словакии и Марокко.
Фото: visitvmz.omk.ru
Фото: artifex.ru
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Проект индустриального стрит-арт-парка на действующем производстве запущен в 2019-м. Он рассчитан на 10 лет, то есть каждый год появляется новая роспись на фасадах. В общей сложности их должно быть 10-11. В настоящее время их 3, четвертая картина появится в 2022-м (площадью 5000 кв. метров). Любой цех может подать заявку на конкурс по росписи. При этом придется сделать все возможное, чтобы отвечать предъявляемым требованиям: фасады должны быть в хорошем состоянии, показатели в работе - достойными, попутно обратят внимание на трудовую дисциплину и отсутствие травматизма на производстве. Все серьезно.
Шуховская башня
Объект под названием «Шуховская водонапорная башня» неплохо сохранился. Это творение гениального инженера Владимира Шухова. Конструкция легкая и мало затратная, возведена всего за 2-3 месяца. Наверху когда-то находился огромный деревянный резервуар объемом 250 кубометров. Эта вода снабжала мартеновское производство комбината, в котором изготавливались заготовки для ж/д колес.
Около башни сегодня чистое поле, в летнее время на нем растет земляника, а до 2018 года здесь «давал жару» мартеновский цех. От него избавились по понятным экологическим причинам. В свое время на заводе функционировало 7 мартеновских печей, все канули в Лету. А на закрытие последнего мартеновского цеха даже приезжала внучка Мартена, ныне проживающая во Франции и неплохо говорящая по-русски.
В обозримой перспективе башню перенесут ближе к отелю «Баташев», где, благодаря анонсированным миллиардным вложениям, построят индустриально-туристский парк. Туда же «переселится» историческая стеклянная крыша (наподобие ГУМа) одного из законсервированных прокатных цехов - также творение Шухова. В общем, развитие города и завода продолжается, будет желание – посетите Выксу, не пожалеете: на небольшой территории более 100 арт-объектов от мировых художников. Приобщитесь к прекрасному.
Автор благодарит компанию Renault за организацию поездки
- 1 950 000 РRenault Arkana 2019 в Москве
- 1 910 000 РRenault Arkana 2019 в Москве
- 1 745 000 РRenault Arkana 2019 в Москве
- 1 749 000 РRenault Arkana 2020 в Москве
- 1 770 000 РRenault Arkana 2019 в Москве
- 1 889 000 РRenault Arkana 2020 в Москве
- 1 790 000 РRenault Arkana 2020 в Москве
- 1 835 000 РRenault Arkana 2019 в Москве
- 1 799 000 РRenault Arkana 2019 в Москве
- 1 429 000 РRenault Arkana 2019 в Москве
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