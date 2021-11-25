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25 ноября 2021, 12:45

Почему Эрик Булатов согласился «дать жару» в Выксе, где «куют металл»

Эрик Булатов и производство металла… Притянуть творчество одного из основателей соц-арта, за чьи работы богачи сегодня платят по миллиону евро, с трубами и ж/д колесами – не царское дело. Но это только на первый взгляд.
Фото: visitvmz.omk.ru
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: visitvmz.omk.ru

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото:. И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото:. И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото:. И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото:. И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото:. И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото:. И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото:. И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл

Начнем с того, что корреспондент 110km.ru не стал накидывать на себя аркан транспортной логистики, а просто отправился в Выксу из Нижнего Новгорода на автомобиле - за рулем «купейного» кроссовера Renault Arkana. Кто не силен в отечественной географии (а таковых в наше «закрытое» для внешних перемещений время все меньше и меньше), скажем: Выкса - это такой небольшой городок на юго-западе Нижегородской области. Главный работодатель - Выксунский металлургический завод. Чуть ли не каждый четвертый житель города ежедневно переступает порог заводской проходной. По сути, это градообразующее предприятие, что одновременно хорошо и плохо.

Истории заводу не занимать – его основали еще в середине XVIII века. Спасибо династии промышленников Баташевых, с биографией которых стоит познакомиться отдельно. В честь оных даже назван 5-звездочный отель в центре города. Но одно дело – история, другое – наши дни.

Renault Arkana
От 1.3 л, 150 л.с
Новый от 1 072 000 до 2 297 000 Р
Так вот, завод сегодня активно развивается и считается одним из самых технически оснащенных и модернизированных металлургических предприятий страны. Да что там России – Европы: он европейский лидер по производству цельнокатаных железнодорожных колес для пассажирских и грузовых вагонов. Колеса поставляются в 33 страны мира, а гигант РЖД зависит от предприятия так же, как ребенок от родителей.

Кроме того, Выксунский металлургический выпускает (и это его вторая основная продукция) трубы различного диаметра. Те, что поменьше, находят свое применение в быту, те, что покрупнее (прямошовные) служат делу добычи и транспортировки нефти и газа. Если слышали про такие проекты, как «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток», то это к металлургам Выксы. По статистике, каждая шестая труба в России – родом из этого 53-тысячного города.

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: visitvmz.omk.ru

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: visitvmz.omk.ru

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: visitvmz.omk.ru

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: visitvmz.omk.ru

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: visitvmz.omk.ru

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: visitvmz.omk.ru

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: visitvmz.omk.ru

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл

«Стой! Иди!». А, может, «Сиди»?

Три года назад заводчане решили, что нужно быть более открытыми и завернули грохочущий металл с раскаленными трубами в туристическую обертку. На данный момент формат промышленного туризма на предприятии - это 4 основных маршрута, 3 из которых – в действующие цеха. «Мы показываем всю производственную цепочку, - говорит экскурсовод Лариса. - Ни один российский завод, продвигающий промышленный туризм, этим похвастаться не может».

Renault Arkana Prime TCe 150 1.3 CVT 4х4
1.3 л, 150 л.с
вариатор
0-100 - 10.5 с, 191 км/ч
4545 x 1820 x 1565 мм
полный
7.2 л на 100 км
1 555 000 руб
Все характеристики
Думаю, группа «Ария» неважно справилась с раскрытием темы в своем легендарном хите «Здесь куют металл». Хотите понять, как это происходит на самом деле, милости просим на экскурсию. Мы же облегчим (в прямом и переносном смысле) вашу участь. Не зря же в самом начале вспомнили про Эрика Булатова. Не поверите, что столь крупная фигура в современном искусстве, как он, не только бывал на Выксунском металлургическом заводе, но и оставил в нем частичку своего творчества. 

«Частичка» - это изображение ни много ни мало размером 119 метров по горизонтали и 20 метров по вертикали (2500 кв. метров). Мурал появился в сентябре 2020 года на фасаде цеха, где изготавливают трубы большого диаметра. Художник с мировым именем соединил 2 картины, причем одну из них еще и разделил пополам - это «Амбар в Нормандии»: амбар днем и этот же амбар ночью. В результате получились как бы два совершенно противоположных по характеру пространства: то, что было белое в одном случае, в другом было абсолютно черным, и наоборот.

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
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Фото: И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: forbes.mirtesen.ru

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл

Впрочем, «амбары» получились по краям эскиза, а посредине (и это читается наиболее явственно) – старая, образца 1970-х, булатовская картина «Стой! Иди!». Причем, если окинуть творение беглым взглядом, читается как «Сиди!». Эрик Владимирович, давным-давно проживающий во Франции, не очень-то хотел принимать участие в данном проекте. И не потому, что супер-стар (на тот момент художнику было 86 лет). Просто он считал, что его работа потеряет энергетику при таких громадных объемах. Роспись была сделана по уникальной технологии – заводчане надеются, что она сохранится куда дольше, чем уже бледнеющая работа другого автора - Миши Most.

Гигантомания Миши Most

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Новомодный граффити-райтер, практикующий сторонник нелегального граффити, потратил более 40 дней, чтобы «нарядить» фасад современного цеха «Стан-5000», в котором изготавливается широкий лист для труб большого диаметра, в свою абстракцию. Поле для выражения творческих идей оказалось гигантским - 10 800 кв. метров. Но сначала - задание заказчика: нужно было отразить дух производства и не забыть, собственно, про саму Выксу.

Объявили международный конкурс среди художников, которые предоставили 230 работ из 26 стран. Выиграл, как вы догадались, Миша Most. Это самая первая роспись на заводе. Мише помогли загрунтовать фасад, а все остальное художник выполнил сам. В его работе 6 сюжетов - от Леонардо да Винчи до сцен из реальной жизни цеха, кстати, новейшего в России.

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: visitvmz.omk.ru

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: in-art.ru

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл

На заводе не без гордости говорят, что благодаря этому комплексу, в строительство которого было вложено 45 млрд рублей, Россия практически полностью отказалась от ввоза широкого металлического листа. Именно сегодня, 25 ноября, «Стан-5000» отмечает свое 10-летие. Сюжет с кнопкой (запуск производства) аккурат напоминает о том торжественном событии.

Кубизм Алексея Луки

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На долю московского художника Алексея Луки выпал, возможно, не самый гигантский (всего 900 кв. метров) производственный комплекс – механоремонтный, но зато была особенность работы: автор работал непосредственно с его сотрудниками. Рисунок получился в стиле кубизма – в нем, как и задумывалось, отражена деятельность цеха. В картине зашифрованы 3 работника комплекса - что называется, попробуй найди. Именно этот разрисованный фасад предстает взору водителей, въезжающих в Выксу по одной из улиц.

38-летний Алексей Лука работает на стыке различных медиа и направлений: стрит-арт, мурализм, инсталляция, ассамбляжи. Он - автор масштабных муралов, в рамках различных паблик-арт фестивалей во всех точках мира с 2012 года: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Астрахани, Выксе, а также во многих городах Италии, Испании, Германии, Дании, Франции, Эстонии, Словакии и Марокко.

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: visitvmz.omk.ru

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: artifex.ru

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл
Почему Эрик Булатов согласился дать жару в Выксе где куют металл

Проект индустриального стрит-арт-парка на действующем производстве запущен в 2019-м. Он рассчитан на 10 лет, то есть каждый год появляется новая роспись на фасадах. В общей сложности их должно быть 10-11. В настоящее время их 3, четвертая картина появится в 2022-м (площадью 5000 кв. метров). Любой цех может подать заявку на конкурс по росписи. При этом придется сделать все возможное, чтобы отвечать предъявляемым требованиям: фасады должны быть в хорошем состоянии, показатели в работе - достойными, попутно обратят внимание на трудовую дисциплину и отсутствие травматизма на производстве. Все серьезно.

Шуховская башня

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Вы что-то слышали про Шуховскую башню в Москве? Это та самая, что находится рядом с телецентром на Шаболовке, и которая в следующем году отпразднует свое 100-летие. Так вот, у этой металлической конструкции, памятника архитектуры советского рационализма, есть своего рода двойник. И находится он как раз на территории Выксунского металлургического завода.

Объект под названием «Шуховская водонапорная башня» неплохо сохранился. Это творение гениального инженера Владимира Шухова. Конструкция легкая и мало затратная, возведена всего за 2-3 месяца. Наверху когда-то находился огромный деревянный резервуар объемом 250 кубометров. Эта вода снабжала мартеновское производство комбината, в котором изготавливались заготовки для ж/д колес.

Около башни сегодня чистое поле, в летнее время на нем растет земляника, а до 2018 года здесь «давал жару» мартеновский цех. От него избавились по понятным экологическим причинам. В свое время на заводе функционировало 7 мартеновских печей, все канули в Лету. А на закрытие последнего мартеновского цеха даже приезжала внучка Мартена, ныне проживающая во Франции и неплохо говорящая по-русски.

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Запрет на посещение теплых заморских курортов внезапно показал, что внутренним может быть не только кровотечение ...
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В 1970-е годы резервуар наверху сгорел, восстанавливать его не стали, потому как на заводе к тому времени уже работал водопровод. К счастью, в лихие 1990-е годы башню не растащили на металлолом, и сегодня она – интересный объект промышленного туризма.

В обозримой перспективе башню перенесут ближе к отелю «Баташев», где, благодаря анонсированным миллиардным вложениям, построят индустриально-туристский парк. Туда же «переселится» историческая стеклянная крыша (наподобие ГУМа) одного из законсервированных прокатных цехов - также творение Шухова. В общем, развитие города и завода продолжается, будет желание – посетите Выксу, не пожалеете: на небольшой территории более 100 арт-объектов от мировых художников. Приобщитесь к прекрасному.  

Автор благодарит компанию Renault за организацию поездки

Упомянутые модели: Renault Arkana (от 1 045 000 Р)
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