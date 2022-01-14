Почему россияне продают свои автомобили: 5 главных причин
Эксперты портала Njcar назвали пять главных причин, по которым российские автовладельцы чаще всего продают свои машины. Почти все они связаны с проблемами и неисправностями.
Проблемы с мотором
Если двигатель начинает подъедать масло или тратить слишком много горючего, теряет мощность, а еще и чадит в придачу, то ему, вероятно, скоро потребуется капремонт. Чтобы избежать значительных финансовых потерь, владельцы предпочитают побыстрее избавиться от машины.
Проблемы с трансмиссией
Ремонт коробки передач тоже удовольствие не из дешевых, особенно если речь идет об автоматической трансмиссии. Поэтому, когда «автомат», вариатор или «робот» начинают барахлить, машину выставляют на продажу.
Коррозия
Появление ржавчины на капоте, кромках дверей, раме или колёсных арках может стать еще одной причиной продажи автомобиля. Поэтому так важно при покупке не только провести диагностику основных агрегатов, но и внимательно осмотреть кузов при хорошем освещении.
«Уставший» салон
Критический износ салона может стать поводом для расставания с автомобилем. Как правило, речь идет не о разъехавшейся строчке или затертом руле. Машину выставляют на продажу, когда необходима комплексная замена сидений и пластиковых элементов, а также ремонт электроники.
Изменения в жизни
Это, пожалуй, самая безобидная группа причин. Поводом для продажи может послужить смена работы или увеличение семьи, когда необходима более вместительная машина, новые хобби и увлечения, для которых требуется высокая проходимость или манёвренность, или резкое изменение ту или иную сторону материального положения.
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