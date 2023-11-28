Полиция с помощью 3D-сканеров реконструировала эпичный полет Bentley на границе США и Канады

Власти США продолжают расследовать трагический инцидент, произошедший на Радужном мосту, вблизи Ниагарского водопада на границе США и Канады. Достоверно установлено, что огненная авария – это не теракт, а роковое стечение обстоятельств. Полиция с помощью 3D-сканеров реконструировала цифровую модель места крушения, чтобы помочь следователям определить причину аварии. По словам начальника полиции Джона Фасо, это была монументальная задача.

Пока приоритетной версией является непреднамеренное ускорение. Причины предстоит установить экспертам. С одной стороны, Bentley Flying Spur 2018-2021 годов выпуска попадали под отзыв в Австралии из-за технических проблем, которые могли привести к непреднамеренному ускорению. Однако разбившийся на Ниагаре автомобиль выпущен в 2022 году. Кроме того, представители Bentley говорят, что проблема затронула только машины с правым рулем.

Вторая возможная причина – сердечный приступ водителя. Известно, что в автомобиле ехала семейная пара, Курт и Моника Виллани, живущие в Нью-Йорке. Обоим было по 53 года. Они возвращались со стороны расположенного поблизости курорта и казино Seneca Niagara и были всего в 13 минутах езды от своего дома на богатом Гранд-Айленде, к северу от знаменитого водопада. Пара должна была пойти на концерт рок-группы Kiss, но концерт отменили из-за плохого самочувствия одного из участников группы.

Фото: карты Google

На подъезде к пограничному пункту автомобиль внезапно ускорился и успел разогнаться до 200 км/ч. Наехав на край бордюра, Flying Spur взмыл в воздух, пролетел несколько десятков метров, приземлился практически у шлагбаума и взорвался от удара о землю. На опубликованном ниже видео, в верхней части кадра, можно увидеть летящий по воздуху Bentley.

Упомянутые модели: Bentley Flying Spur

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