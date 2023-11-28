Полиция с помощью 3D-сканеров реконструировала эпичный полет Bentley на границе США и Канады
Пока приоритетной версией является непреднамеренное ускорение. Причины предстоит установить экспертам. С одной стороны, Bentley Flying Spur 2018-2021 годов выпуска попадали под отзыв в Австралии из-за технических проблем, которые могли привести к непреднамеренному ускорению. Однако разбившийся на Ниагаре автомобиль выпущен в 2022 году. Кроме того, представители Bentley говорят, что проблема затронула только машины с правым рулем.
Вторая возможная причина – сердечный приступ водителя. Известно, что в автомобиле ехала семейная пара, Курт и Моника Виллани, живущие в Нью-Йорке. Обоим было по 53 года. Они возвращались со стороны расположенного поблизости курорта и казино Seneca Niagara и были всего в 13 минутах езды от своего дома на богатом Гранд-Айленде, к северу от знаменитого водопада. Пара должна была пойти на концерт рок-группы Kiss, но концерт отменили из-за плохого самочувствия одного из участников группы.
На подъезде к пограничному пункту автомобиль внезапно ускорился и успел разогнаться до 200 км/ч. Наехав на край бордюра, Flying Spur взмыл в воздух, пролетел несколько десятков метров, приземлился практически у шлагбаума и взорвался от удара о землю. На опубликованном ниже видео, в верхней части кадра, можно увидеть летящий по воздуху Bentley.
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30.09.2021, 23:50
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