Поднятый краном на 57-ой этаж McLaren, отлично вписался в роскошный пентхаус (фото)
Фото: Adrian Portelli
Фото: Adrian Portelli
Фото: Adrian Portelli
Фото: Adrian Portelli
Фото: Adrian Portelli
Операция по подъему суперкара стоимостью 3 млн долларов завершилась благополучно и теперь мощный автомобиль стоит без движения на поворотной платформе с шикарным видом на город. Чтобы соответствовать интерьеру, автомобиль сменил оригинальную черно-красно-белую ливрею на бронзовую. McLaren Senna GTR оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивал 825 л.с. и 800 Нм максимального крутящего момента. Массивное заднее антикрыло генерирует до 1000 килограммов прижимной силы. Это гоночная версия модели, не имеющая разрешения на движение по дорогам общего пользования.
Адриан Портелли – 34-летний гуру онлайн-продвижения из Мельбурна. Состояние он заработал на организации рекламных акций, лотереях и инвестициях в недвижимость. Его личное состояние приближается к отметке в 1 млрд долларов. Недавно он объявил в соцсетях, что ожидает пополнения в семействе и купил четырехместный «семейный» гиперкар Koenigsegg Gemera.
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27.11.2023, 09:05
Названы ушедшие в историю автомобильные марки, по которым больше всего скучают автолюбители
История автомобилестроения насчитывает уже более 100 лет. За это время многие крупные автопроизводители успели пройти путь от успеха до разорения. Некогда популярные автомобильные бренды сошли со сцены, но люди продолжают с ностальгией вспоминать их модели.Читать далее
-
27.11.2023, 08:13
Продать за 55 секунд: весь тираж нового внедорожника Tank раскупили менее чем за минуту
На автосалоне в Гуанчжоу концерн Great Wall Motor представил новый 5-метровый внедорожник Tank 700 Hi4-T мощностью свыше 500 л.с. Несмотря на солидную цену всю первую партию из 70 автомобилей раскупили менее чем за минуту.Читать далее
-
27.11.2023, 07:33
В российских автосервисах не хватает 50 тысяч человек
Председатель правления Союза автосервисов России Александр Пахомов рассказал об остром дефиците кадров в отрасли. По его оценке, в настоящее время в автосервисах страны не хватает более 50 тысяч квалифицированных специалистов.Читать далее
-
27.11.2023, 07:06
«Чей-то бампер недорого»: шторм затопил дороги в Крыму
В ночь с 26 но 27 ноября на Крым и Краснодарский край обрушился сильный шторм. Скорость ветра достигала 40 м/с, а высота волн – 8 метров. В Крыму море вышло из берегов и затопило прибрежные трассы, полмиллиона человек остались без света из-за обрыва проводов. Под Анапой к берегу прибило сухогруз.Читать далее
-
27.11.2023, 00:14
Черная кожа и белый потолок: короткий обзор топовой Lada Niva Travel за 1,6 млн рублей
В ноябре у дилеров начали появляться внедорожники Lada Niva Travel в новой комплектации с сиденьями и рулем обитыми натуральной кожей. При этом ни подушек безопасности, ни ABS в этих машинах пока нет.Читать далее
-
27.11.2023, 00:10
Новый Mercedes-Benz G-Class научили делать танковый разворот
Компания Mercedes-Benz полным ходом разрабатывает преемника легендарного внедорожника G-Class, который лишится двигателя внутреннего сгорания и получит полностью электрическую силовую установку. Многие опасаются, сохранит ли электрокар фирменные внедорожные качества.Читать далее
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