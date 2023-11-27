Поднятый краном на 57-ой этаж McLaren, отлично вписался в роскошный пентхаус (фото)

Ранее мы писали Посмотрите, как McLaren Senna GTR паркуют в пентхаусе на 57-м этаже Многие коллекционеры не отказались бы держать свои любимые автомобили в гостиной, чтобы иметь возможность ... Читать далее

В мае 2023 года Андриан Портелли произвел настоящий фурор, когда попросил поднять его McLaren Senna GTR в только что купленный пентхаус на 57-м этаже роскошного жилого небоскреба Sapphire by the Gardens в Мельбурне. Сотни людей собрались на улице, чтобы понаблюдать за работой крана и доставкой необычного груза. К слову, апартаменты 34-летнего миллионера площадью 1200 кв.метров – самые дорогие в Мельбурне. Портелли заплатил за них 39 млн долларов или порядка 3,5 млрд рублей в пересчете по курсу.

Операция по подъему суперкара стоимостью 3 млн долларов завершилась благополучно и теперь мощный автомобиль стоит без движения на поворотной платформе с шикарным видом на город. Чтобы соответствовать интерьеру, автомобиль сменил оригинальную черно-красно-белую ливрею на бронзовую. McLaren Senna GTR оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивал 825 л.с. и 800 Нм максимального крутящего момента. Массивное заднее антикрыло генерирует до 1000 килограммов прижимной силы. Это гоночная версия модели, не имеющая разрешения на движение по дорогам общего пользования.

Фото: Adrian Portelli

Адриан Портелли – 34-летний гуру онлайн-продвижения из Мельбурна. Состояние он заработал на организации рекламных акций, лотереях и инвестициях в недвижимость. Его личное состояние приближается к отметке в 1 млрд долларов. Недавно он объявил в соцсетях, что ожидает пополнения в семействе и купил четырехместный «семейный» гиперкар Koenigsegg Gemera.

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