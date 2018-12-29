29 декабря 2018, 13:38

Porsche представила особую версию Macan S

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Подразделение Porsche Exclusive Manufaktur, которое занимается персонализацией серийных автомобилей, подготовило роскошную версию кроссовера Macan S. Автомобиль отличается эксклюзивной отделкой и элементами экстерьера.
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  Porsche представила особую версию Macan S Porsche Macan Porsche представила особую версию Macan S Porsche Macan Porsche представила особую версию Macan S Porsche Macan Porsche представила особую версию Macan S Porsche Macan Porsche представила особую версию Macan S
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За основу взяли рестайлинговый Porsche Macan S, оснащенный 3,0-литровым турбомотором мощностью 354 л.с. С места до 100 км/ч кроссовер ускоряется за 5,4 секунды. Его максимальная скорость равна 254 км/ч. В технической части изменений не произошло. Специалисты Porsche Exclusive Manufaktur поработали только над дизайном модели.

Кроссовер целиком окрасили в глубокий серый оттенок Volcano Grey Metallic, включая даже традиционно черные элементы экстерьера, например, вставки на бамперах, молдинги и накладки на порогах. Комплектацию дополнили 20-дюймовыми черными колесными дисками Turbo и пакетом опций Sport Design.

Помимо этого, эксклюзивный Macan S получил более агрессивный диффузор в заднем бампере. В черный цвет окрасили сдвоенные патрубки выпускной системы и ручки дверей. Салон выполнили в сочетании черной и бежевой кожи. Дорогой кожей отделаны сидения, передняя консоль, внутренние панели боковых дверей и даже коврики. Во вставках из натурального дерева присутствуют вкрапления металла, которые обеспечивают особое сияние.

Цена эксклюзивного кроссовера Macan S от ателье Porsche Exclusive Manufaktur пока не сообщается. Рестайлинговый кроссовер уже можно заказать в России. Цены начинаются от 4,3 млн рублей.

Дизайн и тюнинг Порше Макан
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Отзывы по теме
Porsche выпустила самый мощный Macan
Вот это правильно - специально обучать водителей мощных авто. А то на дорогах, как обезьяны с гранатой, дали в руки машину-убийцу, а как пользоваться ей, не научили. Вот и летают такие по улицам, и прилетают часто...
Вася
Porsche подготовила эксклюзивный Macan
Даже страшно подумать, сколько может стоить такая модель в единственном экземпляре. Какой-нибудь коллекционер порадуется, практического толку от такой тачки нет.
Дмитрий
Форум Porsche Cayenne
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
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Porsche представила особую версию Macan S
{{material_125257}}За основу взяли рестайлинговый Porsche Macan S, оснащенный 3,0-литровым турбомотором мощностью 354 л.с. С места до 100 км/ч кроссовер ускоряется за 5,4 секунды. Его максимальная скорость равна 254 км/ч. В технической части изменений не произошло. Специалисты Porsche Exclusive Manufaktur поработали только над дизайном модели.Кроссовер целиком окрасили в глубокий серый оттенок Volcano Grey Metallic, включая даже традиционно черные элементы экстерьера, например, вставки на бамперах, молдинги и накладки на порогах. Комплектацию дополнили 20-дюймовыми черными колесными дисками Turbo и пакетом опций Sport Design.Помимо этого, эксклюзивный Macan S получил более агрессивный диффузор в заднем бампере. В черный цвет окрасили сдвоенные патрубки выпускной системы и ручки дверей. Салон выполнили в сочетании черной и бежевой кожи. Дорогой кожей отделаны сидения, передняя консоль, внутренние панели боковых дверей и даже коврики. Во вставках из натурального дерева присутствуют вкрапления металла, которые обеспечивают особое сияние.Цена эксклюзивного кроссовера Macan S от ателье Porsche Exclusive Manufaktur пока не сообщается. Рестайлинговый кроссовер уже можно заказать в России. Цены начинаются от 4,3 млн рублей.
2018-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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