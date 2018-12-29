29 декабря 2018, 13:38
Porsche представила особую версию Macan S
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Подразделение Porsche Exclusive Manufaktur, которое занимается персонализацией серийных автомобилей, подготовило роскошную версию кроссовера Macan S. Автомобиль отличается эксклюзивной отделкой и элементами экстерьера.
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Кроссовер целиком окрасили в глубокий серый оттенок Volcano Grey Metallic, включая даже традиционно черные элементы экстерьера, например, вставки на бамперах, молдинги и накладки на порогах. Комплектацию дополнили 20-дюймовыми черными колесными дисками Turbo и пакетом опций Sport Design.
Помимо этого, эксклюзивный Macan S получил более агрессивный диффузор в заднем бампере. В черный цвет окрасили сдвоенные патрубки выпускной системы и ручки дверей. Салон выполнили в сочетании черной и бежевой кожи. Дорогой кожей отделаны сидения, передняя консоль, внутренние панели боковых дверей и даже коврики. Во вставках из натурального дерева присутствуют вкрапления металла, которые обеспечивают особое сияние.
Цена эксклюзивного кроссовера Macan S от ателье Porsche Exclusive Manufaktur пока не сообщается. Рестайлинговый кроссовер уже можно заказать в России. Цены начинаются от 4,3 млн рублей.
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