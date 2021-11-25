25 ноября 2021, 07:32
Porsche превратили в кемпер и продают по цене двух квартир в Москве
Норвежская компания Db представила туристическую версию спорткара Porsche Taycan Cross Turismo. В комплект допоборудования вошла палатка на крыше, чемодан, рюкзак и набор для пикника. При этом стоимость такого Porsche Taycan почти вдвое превышает цену стандартного автомобиля.
Дарья Климова Фото: Db
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Фото: Db
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Не совсем понятно, из чего складывается столь внушительная цена. Компания не указывает комплектацию Taycan Cross Turismo, но самый дорогой вариант Turbo S стоит 170 тысяч евро, включая доставку. Чемодан стоит 270 евро, а рюкзак – 180 евро. Палатка на крыше и набор для кемпинга не могут быть настолько дорогими, чтобы покрывать оставшиеся 79 550 евро (6,7 млн рублей). За такие деньги можно было бы рассчитывать на больший комфорт.
Упомянутые модели: Porsche Taycan (от 10 600 000 Р)
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