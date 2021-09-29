Посмотрите на необычный концепт Citroen со сферическими шинами Goodyear
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Как уточнил глава Citroen Венсан Кобе, концепт стал попыткой компании предвидеть ожидания и потребности клиентов. Новинка позволит стереть грань, отделяющую автомобили от средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это новое слово в транспортной отрасли: нечто электрическое, беспилотное и доступное для совместного использования.
Максимальная скорость платформы по соображениям безопасности ограничена на отметке 25 км/ч. Однако, в зависимости от сферы применения, скорость можно регулировать в большую или меньшую сторону. Беспилотный Urban Collectif сможет работать практически непрерывно, лишь изредка останавливаясь для подзарядки аккумуляторов.
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