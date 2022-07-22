Посмотрите на первый автомобиль без руля за 2 млн рублей

Внешне беспилотный Apollo RT6 мало чем отличается от обычного автомобиля с рулем и педалями. Его длина составляет 4 760 мм, что примерно сопоставимо с Hyundai Santa Fe. В салоне – два комфортабельных кресла, ровный пол, раскладной столик и небольшой вендинговый автомат. Руль убран под переднюю панель.

Систему автопилота поддерживают 8 лидаров и 12 камер, а также 8 радаров миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров, интегрированных в корпус. Машина оснащена системой автопилота 4-го уровня с более мощными, чем у предшественника, возможностями автономного вождения и может справляться со сложными развязками и напряженным городским трафиком. По словам представителей Baidu, автомобиль едет так же хорошо, как и водитель с 20-летним стажем.

Еще одно из важных достоинств Apollo RT6 – его цена. Если автомобиль пятого поколения стоил порядка 470 тысяч юаней (4 млн рублей), то цену новинки удалось снизить до 250 тысяч юаней (2,1 млн рублей). А значит автомобили с автопилотом становятся массовым явлением. В 2023 году Apollo RT6 поступят на службу в такси Apollo Go, основанную в 2020 году. Со временем, поездки в них будут стоить вдвое дешевле, чем в обычных машинах с водителем.

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