Посмотрите на первый автомобиль без руля за 2 млн рублей
Фото: Baidu
Систему автопилота поддерживают 8 лидаров и 12 камер, а также 8 радаров миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров, интегрированных в корпус. Машина оснащена системой автопилота 4-го уровня с более мощными, чем у предшественника, возможностями автономного вождения и может справляться со сложными развязками и напряженным городским трафиком. По словам представителей Baidu, автомобиль едет так же хорошо, как и водитель с 20-летним стажем.
Еще одно из важных достоинств Apollo RT6 – его цена. Если автомобиль пятого поколения стоил порядка 470 тысяч юаней (4 млн рублей), то цену новинки удалось снизить до 250 тысяч юаней (2,1 млн рублей). А значит автомобили с автопилотом становятся массовым явлением. В 2023 году Apollo RT6 поступят на службу в такси Apollo Go, основанную в 2020 году. Со временем, поездки в них будут стоить вдвое дешевле, чем в обычных машинах с водителем.
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Toyota разобрала по винтинку внедорожник с пробегом 1,6 млн км, чтобы построить новый
Компания Toyota при разработке новых автомобилей учится на собственных ошибках. Она подарила новый пикап Tundra в обмен на аналогичный 2007 года выпуска с пробегом более 1 млн миль (1,6 млн км). Затем инженеры полностью разобрали автомобиль, чтобы выявить его слабые места.Читать далее
-
22.07.2022, 12:58
В России заканчиваются новые автомобили
Большинство российских автозаводов простаивают с марта, а поставки готовых автомобилей приостановлены из-за санкций. Дилеры медленно, но верно распродают складские запасы. Новых машин практически не осталось. Склады и терминалы опустели.Читать далее
-
22.07.2022, 10:03
Маленькие брат с сестрой угнали от скуки автомобиль родителей и проехали 200 километров
Родители ушли на работу, а 12-летний мальчик остался дома с младшей сестрой. Детям стало скучно, и они решили покататься на отцовском кроссовере. Тайком взяли ключи и поехали куда глаза глядят.Читать далее
-
21.07.2022, 18:00
Citroen запустил в серию яркий кроссовер за 400 тысяч рублей
В Индии на заводе Stellantis стартовала сборка компактного кроссовера Citroen C3, который по габаритам очень близок к нашей Lada Xray. Однако в отличие от отечественной модели, у индийской машины локализовано 90% компонентов, что позволяет предложить покупателям привлекательную цену.Читать далее
-
21.07.2022, 17:15
ГАЗ назвал сроки запуска нового «Соболя»
Группа ГАЗ планирует начать серийное производство коммерческого автомобиля нового поколения – «Соболь NN». Первыми на рынок выйдут грузовой и грузопассажирский фургоны.Читать далее
-
21.07.2022, 17:02
Китайский «Аурус» привезет в Россию два седана и два кроссовера
Китайский производитель премиальных автомобилей Hongqi выбрал модели, которые будет продавать на российском рынке. Отечественным клиентам предложат четыре автомобиля, причем один из них не продается еще даже в самой Поднебесной.Читать далее
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