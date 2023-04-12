Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге
Фото: fontanka.ru
По мнению экспертов, спецификации Lada X-cross 5 будут немного отличаться от исходной китайской модели, чтобы исключить возможность прямой конкуренции. Сейчас FAW Bestune T77 стоит в России от 2,0 до 2,3 млн рублей. Аналог от Lada может оказаться чуть дешевле. Сборка должна стартовать в Петербурге в мае-июне 2023 года. До конца года с конвейера сойдут порядка 10 тысяч автомобилей.
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АвтоВАЗ рассказал, когда с конвейера бывшего завода Nissan сойдут первые «Лады»
На бывшем петербургском заводе Nissan в 2023 году должна возобновиться сборка автомобилей. Выпускать планируют минимум две новых модели под брендом Lada. АвтоВАЗ уточнил сроки перезапуска конвейера.Читать далее
-
15.03.2023, 16:42
Китайский кроссовер, который хотели собирать в Петербурге, подорожал на 100 тысяч рублей
Российский офис компании FAW в марте 2023 года повысил рекомендованные розничные цены на кроссовер Bestune T77. Все комплектации прибавили сразу по 100 тысяч рублей.Читать далее
-
25.10.2022, 13:13
Кроссовер FAW Bestune T77 получил комплектацию с «глазками». Сколько придется переплачивать?
Комплектация называется Prestige Plus. Ее ключевое отличие – наличие функции кругового обзора на 360 градусов, который обеспечивается за счет работы камер, встроенных спереди и сзади в боковые зеркала автомобиля. Читать далее
-
24.09.2022, 23:37
10 самых недорогих китайских кроссоверов в России
Места корейских, японских и европейских моделей на российском рынке постепенно занимают китайские автомобили. Компании из Поднебесной делают ставку на самый востребованный сегмент SUV.Читать далее
-
12.04.2023, 17:12
Omoda подняла цены на кроссоверы (прибавка ощутимая)
Китайская компания Omoda подняла цены на кроссовер Omoda C5. Модель подорожала на 2,6 – 3,3% во всех комплектациях или на 80 000 рублей. Базовый вариант теперь стоит минимум 2,5 млн рублей.Читать далее
-
12.04.2023, 15:56
Кроссовер с тремя детьми улетел в кювет на «Скандинавии»: мать не справилась с управлением
Утром в среду, 12 апреля, на трассе «Скандинавия» произошла авария – кроссовер Renault Duster вылетел с дороги в кювет. В результате, мать и трое ее детей оказались в больнице.Читать далее
-
12.04.2023, 14:13
Сейчас на рынке дефицит в 1 млн новых автомобилей: Китай нам поможет
Президент Ассоциации «Российские Автомобильные Дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, рассказал, почему нашествие китайских автомобилей на Россию – это хорошо для всех.Читать далее
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