Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге

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Судя по опубликованным фотографиям новинки от Lada, АвтоВАЗ действительно выбрал в качестве стратегического партнера китайский государственный концерн FAW, пишет Фонтанка . Новый кроссовер Lada X-cross 5 представляет собой практически точную копию модели FAW Bestune T77, которая, кстати, уже продается в России. Габариты оригинального китайского кроссовера: длина – 4 525 мм, ширина – 1 845 мм, высота – 1 615 мм, а колесная база – 2 700 мм. Под капотом – безальтернативный 1,5-литровый турбомотор на 160 сил, который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом». Привод – исключительно передний.

По мнению экспертов, спецификации Lada X-cross 5 будут немного отличаться от исходной китайской модели, чтобы исключить возможность прямой конкуренции. Сейчас FAW Bestune T77 стоит в России от 2,0 до 2,3 млн рублей. Аналог от Lada может оказаться чуть дешевле. Сборка должна стартовать в Петербурге в мае-июне 2023 года. До конца года с конвейера сойдут порядка 10 тысяч автомобилей.

Фото: fontanka.ru

Упомянутые модели: FAW Bestune T77 (от 2 069 000 Р )

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