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27 августа 2019, 17:12

Представлен вертолет в стиле Aurus

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Фото: Марина Лысцева/ТАСС
На международном авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском представили вертолет «Ансат», дизайн и оформление салона которого выполнили в стиле отечественных автомобилей представительского класса Aurus.
Представлен вертолет в стиле Aurus

Фото: Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

Представлен вертолет в стиле Aurus

Фото: Алексей Михеев/пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

Представлен вертолет в стиле Aurus

Фото: Ростех

Представлен вертолет в стиле Aurus

Фото: Ростех

Представлен вертолет в стиле Aurus

Медицинский вертолет "Ансат"

Представлен вертолет в стиле Aurus
Представлен вертолет в стиле Aurus
Представлен вертолет в стиле Aurus
Представлен вертолет в стиле Aurus
Представлен вертолет в стиле Aurus
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Работы над проектом вертолета «Ансат Aurus Design» стартовали весной 2019 года. Инженеры Казанского вертолетного завода тесно сотрудничали со специалистами ФГУП НАМИ. Дизайнеры, участвовавшие в проектировании автомобилей Aurus, сначала подобрали лучшие эргономические решения при помощи программ компьютерного моделирования, а затем опробовали их с участием людей различной комплекции. 

В итоге, новинка может похвастаться самой большой кабиной в своем классе, которая отличается повышенной комфортностью и выполнена в духе автомобилей Aurus. Роскошный вертолет рассчитан на 5 пассажиров и ориентирован на рынок корпоративных и VIP-перевозок. Как заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский, новый «Ансат» станет достойным дополнением к линейке Aurus. После завершения испытаний компания начнет принимать заказы на новую машину.

«Ансат» выпускается на Казанском вертолетном заводе с 2013 года и относится к классу легких двухдвигательных многоцелевых вертолетов. Машина оснащается двумя моторами Pratt & Whitney PW-207K американской разработки. Мощность каждого составляет 630 лошадиных сил. Максимальная скорость – 275 км/ч. При этом максимальная взлетная масса вертолета достигает 3,6 тонны.

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Представлен вертолет в стиле Aurus
{{material_124756}}Работы над проектом вертолета «Ансат Aurus Design» стартовали весной 2019 года. Инженеры Казанского вертолетного завода тесно сотрудничали со специалистами ФГУП НАМИ. Дизайнеры, участвовавшие в проектировании автомобилей Aurus, сначала подобрали лучшие эргономические решения при помощи программ компьютерного моделирования, а затем опробовали их с участием людей различной комплекции. В итоге, новинка может похвастаться самой большой кабиной в своем классе, которая отличается повышенной комфортностью и выполнена в духе автомобилей Aurus. Роскошный вертолет рассчитан на 5 пассажиров и ориентирован на рынок корпоративных и VIP-перевозок. Как заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский, новый «Ансат» станет достойным дополнением к линейке Aurus. После завершения испытаний компания начнет принимать заказы на новую машину.«Ансат» выпускается на Казанском вертолетном заводе с 2013 года и относится к классу легких двухдвигательных многоцелевых вертолетов. Машина оснащается двумя моторами Pratt & Whitney PW-207K американской разработки. Мощность каждого составляет 630 лошадиных сил. Максимальная скорость – 275 км/ч. При этом максимальная взлетная масса вертолета достигает 3,6 тонны.
2019-08-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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