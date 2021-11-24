Представлена новая Toyota Venza: кроссовер изменился до неузнаваемости
Фото: kolesa.ru
Фото: kolesa.ru
Фото: kolesa.ru
Фото: kolesa.ru
Фото: kolesa.ru
В техническом плане китайские Toyota Harrier и Venza остались абсолютно идентичными. В отличие от кроссоверов, продающихся в США и Японии, в топовых комплектациях появилась цифровая панель приборов, а на пульте управления «климатом» – дополнительный экранчик.
В моторную гамму вошел 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 171 л.с., работающий в паре с вариатором Direct Shift, и гибридная силовая установка на базе 2,5-литрового двигателя, дополненного электромотором и электромеханическим вариатором. При желании можно заказать полный привод E-Four с дополнительным электродвигателем на задней оси. Суммарная отдача гибрида достигает 218 л.с. для переднеприводной версии и 222 л.с. – для полноприводной.
В продажу новый кроссовер Toyota Venza поступит до конца 2021 года. Цены уже объявлены – от 34,4 до 48,5 тыс. долларов, что составляет от 2,6 до 3,6 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Toyota Harrier в Китае стоит немногим дешевле (33,1 – 46,6 тыс. долларов).
- 1 957 000 РToyota Venza 2014 в Москве
- 2 250 000 РToyota Venza 2015 в Москве
- 1 909 000 РToyota Venza 2015 в Москве
- 1 949 000 РToyota Venza 2015 в Москве
- 1 239 000 РToyota Venza 2009 в Москве
- 2 150 000 РToyota Harrier 2014 в Москве
- 1 990 000 РToyota Venza 2014 в Москве
- 5 500 000 РToyota Venza 2021 в Москве
- 1 530 000 РToyota Venza 2011 в Москве
- 1 910 000 РToyota Venza 2013 в Москве
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