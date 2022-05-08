Пьяная мамаша опрокинула внедорожник Nissan Terrano, в котором ехал ее 2-летний сын

Неприятный случай имел место 5 мая днем в Черемхово. На одной из улиц этого 50-тысячного города опрокинулся внедорожник Nissan Terrano. За его рулем, как оказалось, сидела 37-летняя женщина. Она-то и не справилась с управлением, съехав с проезжей части в кювет.

Когда на место аварии прибыли автоинспекторы, они моментально определили, что водитель была пьяна – это подтвердило и проведенное медосвидетельствование. Причем, прибор показал, что допустимая норма паров алкоголя в выдыхаемом воздухе дамочки превышена почти в 6 раз.

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Впоследствии полицейские поведали, что 7 лет назад женщину уже лишали права на управление автомобилем по той же самой «пьяной» причине. При этом автоледи экзамены на восстановление водительского удостоверения не сдавала и новые ВУ не получала.

В общем, снаряд упал в ту же самую воронку, только на сей раз с последствиями. Дело в том, что во время майского инцидента в салоне внедорожника на заднем сиденье находился 2-летний ребенок. В ходе аварии он получил незначительные травмы. К счастью, мамаша все же додумалась пристегнуть любимое чадо.

Машину поставили на колеса и определили на охраняемую стоянку. А вот мамочке, водящей дружбу с «зеленым змием», придется отвечать по всей строгости закона. Ей точно грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, ее привлекут к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей, а на комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрят ее ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении пострадавшего сына.

Упомянутые модели: Nissan Terrano (от 980 000 Р )

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