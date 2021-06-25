25 июня 2021, 17:26
Пьяный петербуржец снес стену в «Окее», но немного не доехал до полок с водкой
В ночь на 25 июня внедорожник Kia Sorento уверенно шел к успеху. Он снес ворота у гипермаркета «Окей» на проспекте Космонавтов, протаранил стену магазина и въехал в торговый зал. Охранник безуспешно пытался его остановить.
Дарья Климова Фото: megapolisonline.ru
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Фото: megapolisonline.ru
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Фото: megapolisonline.ru
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Фото: megapolisonline.ru
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Фото: megapolisonline.ru
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Судя по фотографиям и видео с места событий, ущерб значительный. Внедорожник въехал в магазин и пытался там маневрировать. Охранник безуспешно колотил по водительской двери. Как сообщает «Мегаполис», в состоянии легкой степени тяжести его доставили в 26-ю городскую больницу.
Упомянутые модели: KIA Sorento (от 1 654 900 Р)
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06.08.2019, 00:17
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