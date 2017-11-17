17 ноября 2017, 17:04

Renault представила 5-местный Kangoo Z.E.

В московской области открылась новая электрозарядная станция. На ней Renault провела премьеру 5-местной модификации электрического грузопассажирского фургона Kangoo Z.E.
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Renault Kangoo Z.E. EV AT
60 л.с
Автоматическая
130 км/ч
4666 x 1829 x 1805 мм
передний
2 419 000 руб
Все характеристики
Электромобиль, доступный в грузовой и пассажирской версиях, оснащен 22-килловаттным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает запас хода до 170 км в цикле NEDC. Система рекуперации энергии обеспечивает более торможение двигателем, при котором восстанавливается запас хода.

Пополнение энергии аккумулятора может быть произведено от обычной бытовой розетки или на общественном терминале зарядки за 11 часов.

На сегодняшний день Renault предлагает полноценную линейку доступных электромобилей Z.E., что позволяет компании занимать лидирующие позиции в рейтинге мировых продаж электромобилей. В России компания принимает заявки на электромобили Kangoo Z.E. и Twizy, которые сертифицированы и адаптированы для эксплуатации на территории нашей страны.

Дизайн и тюнинг Рено Кангу

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Дима Ревизов
Отзыв о Renault Kangoo 2001 года
КОЛЁСА ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ КУЗОВ ОЦИНКОВАННЫЙ РЕМНИ РОЛИКИ ВСЕ ЗАМЕНЕНЫ МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ И ВМЕСТИ МАЯ ХОРОША ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА
ARKADII_62@MAIL.RU
Отзыв о Renault Kangoo 2013 года
минус один внутри все спартанское заднее сидение без ремней а мне нужно внуков возить нужна базопасность, а в остальном только плюсы
chabanwnko.s
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Renault представила 5-местный Kangoo Z.E.
{{params_56755}}Электромобиль, доступный в грузовой и пассажирской версиях, оснащен 22-килловаттным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает запас хода до 170 км в цикле NEDC. Система рекуперации энергии обеспечивает более торможение двигателем, при котором восстанавливается запас хода.Пополнение энергии аккумулятора может быть произведено от обычной бытовой розетки или на общественном терминале зарядки за 11 часов.На сегодняшний день Renault предлагает полноценную линейку доступных электромобилей Z.E., что позволяет компании занимать лидирующие позиции в рейтинге мировых продаж электромобилей. В России компания принимает заявки на электромобили Kangoo Z.E. и Twizy, которые сертифицированы и адаптированы для эксплуатации на территории нашей страны.
2017-11-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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