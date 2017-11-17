17 ноября 2017, 17:04
Renault представила 5-местный Kangoo Z.E.
В московской области открылась новая электрозарядная станция. На ней Renault провела премьеру 5-местной модификации электрического грузопассажирского фургона Kangoo Z.E.
|Renault Kangoo Z.E. EV AT
|60 л.с
|Автоматическая
|130 км/ч
|4666 x 1829 x 1805 мм
|передний
|2 419 000 руб
|Все характеристики
Пополнение энергии аккумулятора может быть произведено от обычной бытовой розетки или на общественном терминале зарядки за 11 часов.
На сегодняшний день Renault предлагает полноценную линейку доступных электромобилей Z.E., что позволяет компании занимать лидирующие позиции в рейтинге мировых продаж электромобилей. В России компания принимает заявки на электромобили Kangoo Z.E. и Twizy, которые сертифицированы и адаптированы для эксплуатации на территории нашей страны.
Читайте по теме
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
25.08.2017, 09:00
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
ТОП-5 самых продаваемых в России хэтчбеков
24.04.2017, 20:57
Читайте по теме
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
25.08.2017, 09:00
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
ТОП-5 самых продаваемых в России хэтчбеков
24.04.2017, 20:57
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Александр Ну так надо было с ними проехаться и показать проблему. Скорей всего контакт на реле ЭБУ у вас отходит. Машина теряет сигнал и считает себя не заведенной. Копайте в эту сторону. У меня тоже такая же проблема была, по итогу почистил один из контактов и все стало нормально. Я когда искал ...
КОЛЁСА ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ КУЗОВ ОЦИНКОВАННЫЙ РЕМНИ РОЛИКИ ВСЕ ЗАМЕНЕНЫ МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ И ВМЕСТИ МАЯ ХОРОША ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА
минус один внутри все спартанское заднее сидение без ремней а мне нужно внуков возить нужна базопасность, а в остальном только плюсы
Интересные разделы
АвтоМосква Renault Автомудрость Renault АвтоПитер Renault Дизайн и тюнинг Renault Новинки и концепт кары Renault Новости и акции автосалонов Renault Автосалоны и дилеры марки Renault Аренда и прокат авто марки Renault Автоклубы и форумы автозавчастей марки Renault Автосервисы и магазины автозапчастей марки Renault
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное