31 мая 2019, 16:04
Cadillac представил «заряженные» седаны CT4-V и CT5-V
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Компания Cadillac показала очередные модели линейки V-Series – новые мощные седаны CT4-V и CT5-V, которые пришли на смену седанам Cadillac ATS-V и Cadillac CTS-V, соответственно.
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Младший седан CT4 дебютировал сразу в мощной версии CT4-V. Остальные три модификации (Luxury, Premium Luxury и Sport) ожидаются чуть позже. Как и Cadillac CT5, седан построен на новой заднеприводной архитектуре Alpha 2. Автомобиль получил 2,7-литровую наддувную «четверку» мощностью 324 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Коробка – тот же 10-скоростной «автомат», привод – задний или полный с самоблокирующимся задним дифференциалом. Полноприводные версии оснащаются пассивными амортизаторами ZF MVS, а заднеприводные - адаптивной подвеской Magnetic Ride Control 4.0. Продажи седанов Cadillac CT4-V и CT5-V начнутся в 2020 году. Сборку наладят на заводе в Мичигане (США).
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