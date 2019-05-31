31 мая 2019, 16:04

Cadillac представил «заряженные» седаны CT4-V и CT5-V

  • 1213
  • 0
Компания Cadillac показала очередные модели линейки V-Series – новые мощные седаны CT4-V и CT5-V, которые пришли на смену седанам Cadillac ATS-V и Cadillac CTS-V, соответственно.
Cadillac представил заряженные седаны CT4 V и CT5 V
Cadillac представил заряженные седаны CT4 V и CT5 V
Cadillac представил заряженные седаны CT4 V и CT5 V
Cadillac представил заряженные седаны CT4 V и CT5 V
Cadillac представил заряженные седаны CT4 V и CT5 V
Cadillac представил заряженные седаны CT4 V и CT5 V
Cadillac представил заряженные седаны CT4 V и CT5 V
Cadillac представил заряженные седаны CT4 V и CT5 V
Cadillac представил заряженные седаны CT4 V и CT5 V
Cadillac представил заряженные седаны CT4 V и CT5 V
Cadillac представил заряженные седаны CT4 V и CT5 V
Cadillac представил заряженные седаны CT4 V и CT5 V
Ранее мы писали
Компания Cadillac рассекретила новый стильный седан CT5, который в модельном ряду марки должен прийти на смену ...
Читать далее
Компания Cadillac продолжает обновлять линейку седанов. В апреле на автосалоне в Нью-Йорке публике показали новый CT5, который в модельном ряду марки должен заменить не пользующийся особой популярностью CTS. Сейчас американский автопроизводитель представил его «заряженную» модификацию CT5-V. Седан получил 3,0-литровую твин-турбо «шестерку», которая выдает 360 л.с. и 542 Нм крутящего момента. Трансмиссия: 10-диапазонный «автомат» и система полного привода с электронной блокировкой задней оси. От спортивных автомобилей седану досталась 5-уровневая антипробуксовочная система. Подвеска – пружинная McPherson спереди и пятирычажка сзади с адаптивными амортизаторами  Magnetic Ride Control 4.0.

Младший седан CT4 дебютировал сразу в мощной версии CT4-V. Остальные три модификации (Luxury, Premium Luxury и Sport) ожидаются чуть позже. Как и Cadillac CT5, седан построен на новой заднеприводной архитектуре Alpha 2. Автомобиль получил 2,7-литровую наддувную «четверку» мощностью 324 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Коробка – тот же 10-скоростной «автомат», привод – задний или полный с самоблокирующимся задним дифференциалом. Полноприводные версии оснащаются пассивными амортизаторами ZF MVS, а заднеприводные - адаптивной подвеской Magnetic Ride Control 4.0. Продажи седанов Cadillac CT4-V и CT5-V начнутся в 2020 году. Сборку наладят на заводе в Мичигане (США).

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Дилер Арманд-Сити
Планирую покупку Кадиллака CTS, нужен ваш совет и мнение по-поводу дилера Арманд. Видел у них на сайте, что по этой линейке Кадиллака есть неплохие комплектации...Я даже присмотрелся к парочке. Так что хочу узнать о надежности и ответственности самого дилера. Жду ответов
Lita
Четыре колеса американского капитализма
иконой конечно не назвал бы. внутри ничего так, а вот снаружи дизайн неоднозначный
Ketler
Cadillac CTS – официально в кузове купе в версии концепт
На днях на официальном сайте GM поступило заявление о том, что спорт-версия модели Cadillac CTS в кузове купе получила зеленый свет для серийного производства. В настоящее время в Интернете имеются фото концепт-версии двухдверного автомобиля. Новая версия вероятнее всего получит дизельный двигатель с ...
Авто владелец
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Кадиллак
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Пакуем вещи. Лучшие седаны для путешествий
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Cadillac ATS
Объявления о продаже Cadillac ATS
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 48 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 27 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Cadillac представил «заряженные» седаны CT4-V и CT5-V
{{material_126019}}Компания Cadillac продолжает обновлять линейку седанов. В апреле на автосалоне в Нью-Йорке публике показали новый CT5, который в модельном ряду марки должен заменить не пользующийся особой популярностью CTS. Сейчас американский автопроизводитель представил его «заряженную» модификацию CT5-V. Седан получил 3,0-литровую твин-турбо «шестерку», которая выдает 360 л.с. и 542 Нм крутящего момента. Трансмиссия: 10-диапазонный «автомат» и система полного привода с электронной блокировкой задней оси. От спортивных автомобилей седану досталась 5-уровневая антипробуксовочная система. Подвеска – пружинная McPherson спереди и пятирычажка сзади с адаптивными амортизаторами  Magnetic Ride Control 4.0.Младший седан CT4 дебютировал сразу в мощной версии CT4-V. Остальные три модификации (Luxury, Premium Luxury и Sport) ожидаются чуть позже. Как и Cadillac CT5, седан построен на новой заднеприводной архитектуре Alpha 2. Автомобиль получил 2,7-литровую наддувную «четверку» мощностью 324 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Коробка – тот же 10-скоростной «автомат», привод – задний или полный с самоблокирующимся задним дифференциалом. Полноприводные версии оснащаются пассивными амортизаторами ZF MVS, а заднеприводные - адаптивной подвеской Magnetic Ride Control 4.0. Продажи седанов Cadillac CT4-V и CT5-V начнутся в 2020 году. Сборку наладят на заводе в Мичигане (США).
2019-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ижевск Самара Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG