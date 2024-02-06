Самые популярные кроссоверы и внедорожники января 2024 года. Список из 10 моделей

Ранее мы писали Названы самые популярные автомобили в Беларуси в 2023 году. Lada только пятая Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) подвела итоги продаж новых автомобилей в минувшем году и назвала ... Читать далее

Результат Haval Jolion в два раза скромнее, чем у лидера российского авторынка, Lada Granta, но это не мешает ему оставаться самой популярной иномаркой и самым востребованным представителем сегмента SUV в России. В январе дилеры реализовали 4,3 тысячи экземпляров или в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Вторая строчка рейтинга самых продаваемых кроссоверов досталась еще одной китайской модели. Новинка отечественного авторынка, большой семейный кроссовер Geely Monjaro завершил месяц с результатом 3,6 тысячи проданных автомобилей.

Третье место занимает Lada Niva Legend. На классическом российском внедорожнике остановили свой выбор 3,32 тысячи покупателей (+60%). Четвертым в январе стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, который разошелся тиражом в 3,28 тысячи проданных экземпляров, что в 8,4 раза больше, чем годом ранее. Пятое место досталось еще одному представителю семейства Niva. В январе было продано 3,22 тысячи экземпляров Lada Niva Travel (+9%).

Фото: Lada

Также в ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников января 2024 года вошли еще пять китайских моделей: Geely Coolray (2,67 тыс. экз., +49%), Chery Tiggo 4 Pro (2,58 тыс. экз., рост в 5 раз), Omoda C5 (2,33 тыс. экз., рост в 2 раза), Haval M6 (2,1 тыс. экз.) и Changan CS55 Plus (1,78 тыс. экз.), пишет аналитическое агентство «Автостат».

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