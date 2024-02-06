Самые популярные кроссоверы и внедорожники января 2024 года. Список из 10 моделей
Фото: Geely
Третье место занимает Lada Niva Legend. На классическом российском внедорожнике остановили свой выбор 3,32 тысячи покупателей (+60%). Четвертым в январе стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, который разошелся тиражом в 3,28 тысячи проданных экземпляров, что в 8,4 раза больше, чем годом ранее. Пятое место досталось еще одному представителю семейства Niva. В январе было продано 3,22 тысячи экземпляров Lada Niva Travel (+9%).
Также в ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников января 2024 года вошли еще пять китайских моделей: Geely Coolray (2,67 тыс. экз., +49%), Chery Tiggo 4 Pro (2,58 тыс. экз., рост в 5 раз), Omoda C5 (2,33 тыс. экз., рост в 2 раза), Haval M6 (2,1 тыс. экз.) и Changan CS55 Plus (1,78 тыс. экз.), пишет аналитическое агентство «Автостат».
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Китайская марка Haval решила обновить свой российский бестселлер – компактный кроссовер Jolion. Рестайлинговый автомобиль отличается от предшественника более «серьезным» обликом, пересмотренными комплектациями и, конечно, ценами.Читать далее
-
31.01.2024, 09:43
Названы самые популярные автомобили в Беларуси в 2023 году. Lada только пятая
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) подвела итоги продаж новых автомобилей в минувшем году и назвала 20 самых популярных легковых моделей. Lada Granta сумела занять лишь пятое место.Читать далее
-
30.01.2024, 21:18
Бывший петербургский завод Nissan выпустил тысячи автомобилей под новым брендом: все подробности
В середине января АвтоВАЗ запатентовал новый логотип с буквой «Х». Сегодня стало известно полное название бренда, ориентировочное количество собранных в Петербурге автомобилей и сроки начала продаж.Читать далее
-
29.01.2024, 00:07
5 самых дешевых китайских кроссоверов в России в январе 2024 года
Каждый месяц на российский рынок выходят все новые и новые модели китайских кроссоверов. Они привлекают отечественных автомобилистов оптимальным соотношением цены и качества. В январе 2024-го многие из них продаются с серьезными скидками.Читать далее
-
06.02.2024, 08:24
Еще одну легендарную модель сняли с производства. Ее заменит электрический кроссовер
С конвейера британского завода сошел последний универсал Mini Clubman. За всю 55-летнюю историю модели, с момента дебюта в далеком 1969 году, было собрано более 1 млн экземпляров. Ей на смену придет очередной электрокар.Читать далее
-
06.02.2024, 07:39
Самые популярные цвета автомобилей в России. Черный выходит из моды
Генри Форд, один из пионеров автомобилестроения, говорил, что автомобиль может быть любого цвета, при условии, что этот цвет – черный. За последние 100 лет вкусы автолюбителей серьезно изменились.Читать далее
-
05.02.2024, 22:58
Трехосный вездеход ЯМАЛ создан для русской зимы: как он преодолевает сугробы
Компания Техинком занимается всем, что связано с колесной техникой. Среди прочего здесь наладили мелкосерийное производство снегоболотоходов ЯМАЛ, которым не нужны дороги.Читать далее
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