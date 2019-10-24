24 октября 2019, 16:59
Седан Renault Logan Stepway подготовили для службы в полиции
- 121
- 0
Фото: Renault
Компания Renault представила в Москве на выставке «Интерполитех» опытный образец спецавтомобиля, построенного на базе Renault Logan Stepway. Автомобиль предназначен для работы в ДПС и патрульно-постовой службе.
Ранее мы писали
На проходящем в эти дни Петербургском международном газовом форуме компания Renault представила специальную ...Читать далее
При создании патрульного автомобиля были учтены все требования потенциальных заказчиков. В список штатного оборудования седана вошел громкоговоритель (СГУ), радиостанция, аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения и система видеофиксации. Автомобиль получил характерную полицейскую окраску с синими полосами по бортам и надписями «ДПС» и «Полиция». Увеличенный дорожный просвет позволит правоохранительным службам решать «более широкий спектр задач».
О силовой установке «полицейского» Renault Logan Stepway пока информации нет. Сейчас в салонах российских дилеров «вседорожный» седан предлагается с 1,6-литровыми двигателями мощностью 82 л.с., 102 л.с. или 113 л.с. Варианты коробок передач: 5-ступенчатая «механика», 4-диапазонный «автомат» или вариатор CVT. Цены начинаются от 695 990 рублей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Сергей Прожги трубку от компресора до бурдо.
Подскажите какое масло лить лучше в движок Рено премиум 1998 г. 340 л. С.
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве