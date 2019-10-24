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24 октября 2019, 16:59

Седан Renault Logan Stepway подготовили для службы в полиции

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Фото: Renault
Компания Renault представила в Москве на выставке «Интерполитех» опытный образец спецавтомобиля, построенного на базе Renault Logan Stepway. Автомобиль предназначен для работы в ДПС и патрульно-постовой службе.
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Новый «полицейский» Logan Stepway российский офис Renault построил в сотрудничестве с Центром подготовки и поддержки «Движение», который специализируется на поставках спецтехники. 

При создании патрульного автомобиля были учтены все требования потенциальных заказчиков. В список штатного оборудования седана вошел громкоговоритель (СГУ), радиостанция, аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения и система видеофиксации. Автомобиль получил характерную полицейскую окраску с синими полосами по бортам и надписями «ДПС» и «Полиция». Увеличенный дорожный просвет позволит правоохранительным службам решать «более широкий спектр задач».

О силовой установке «полицейского» Renault Logan Stepway пока информации нет. Сейчас в салонах российских дилеров «вседорожный» седан предлагается с 1,6-литровыми двигателями мощностью 82 л.с., 102 л.с. или 113 л.с. Варианты коробок передач: 5-ступенчатая «механика», 4-диапазонный «автомат» или вариатор CVT. Цены начинаются от 695 990 рублей.
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Цитата:| Кому: Сергей Прожги трубку от компресора до бурдо.
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Андрей
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Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
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Седан Renault Logan Stepway подготовили для службы в полиции
{{material_127720}}Новый «полицейский» Logan Stepway российский офис Renault построил в сотрудничестве с Центром подготовки и поддержки «Движение», который специализируется на поставках спецтехники. При создании патрульного автомобиля были учтены все требования потенциальных заказчиков. В список штатного оборудования седана вошел громкоговоритель (СГУ), радиостанция, аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения и система видеофиксации. Автомобиль получил характерную полицейскую окраску с синими полосами по бортам и надписями «ДПС» и «Полиция». Увеличенный дорожный просвет позволит правоохранительным службам решать «более широкий спектр задач».О силовой установке «полицейского» Renault Logan Stepway пока информации нет. Сейчас в салонах российских дилеров «вседорожный» седан предлагается с 1,6-литровыми двигателями мощностью 82 л.с., 102 л.с. или 113 л.с. Варианты коробок передач: 5-ступенчатая «механика», 4-диапазонный «автомат» или вариатор CVT. Цены начинаются от 695 990 рублей.
2019-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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