Седаны Aurus Senat теперь собирают в ОАЭ

Ранее мы писали Депутат из Красноярска продает свой Aurus за 42 млн рублей В Красноярске на продажу выставили роскошный черный седан Aurus Senat с пробегом всего 1 700 километров. Владелец ... Читать далее

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал журналистам, что в воскресенье в ОАЭ стартовала сборка автомобилей российского бренда Aurus. Производство запустили на площадке в Абу-Даби. Первой ласточкой стал седан Aurus Senat, в дальнейшем в ОАЭ планируют также освоить производство внедорожников Aurus Komendant. «Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», – цитирует слова Дениса Мантурова РИА Новости.

Вслед за сборочным производством в ОАЭ планируют открыть салон по продаже и кастомизации автомобилей Aurus. Эта арабская страна станет своеобразным хабом для поставок автомобилей Aurus в другие страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию. Напомним, в 2019 году эмиратский фонд Tawazun купил 36% компании Aurus за 110 млн евро. НАМИ принадлежат 63,5% Aurus, «Соллерсу» – 0,5%. Сейчас в России седаны Aurus Senat стоят не менее 40 млн рублей, внедорожники Aurus Komendant – не менее 37 млн рублей.

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