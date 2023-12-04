Шину с болида Михаэля Шумахера разрезали на браслеты и продают каждый по цене Lada Granta
Фото: Mongrip
Браслет отличается минималистичным дизайном: через гладкую резину проглядывает фирменный нейлоновый корд, который использовался в покрышках Goodyear Eagle F1. Декоративная застежка изготовлена из платины и украшена несколькими гравировками. На одной стороне – эмблема дракона со шлемов Шумахера, на другой – культовая монограмма Шумахера, имитирующая силуэт кабины Формулы-1, а также серийный номер браслета. Также в застежку инкрустированы семь бриллиантов, по одному за каждый чемпионский титул.
Браслет № 01 продали на аукционе Bonhams за ошеломляющие 30 тысяч евро (3 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Следующие семь серийных номеров будут доступны для покупки 7 декабря на сайте Mongrip по 8 тысяч евро за штуку или порядка 790 тысяч рублей.
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«Заряженный» Audi SQ8 установил необычный рекорд по времени разгона (видео)
Польское тюнинг-ателье Power Division зарядило и без того мощный кроссовер Audi SQ8 более 1000 «лошадей» и установило новый мировой рекорд по времени разгона в интервале от 100 до 200 км/ч.Читать далее
-
04.12.2023, 13:24
Alfa Romeo готовит компактный кроссовер: каким он будет?
Компания Alfa Romeo работает над проектом компактного кроссовера В-класса. Премьера новинки ожидается в 2024 году. У модели пока нет имени, в компании ее называют Kid (англ. «Малыш»), а в официальных документах она проходит под индексом «966».Читать далее
-
04.12.2023, 12:40
Сказка про репку с заснеженных улиц Москвы: Amarok за Amarok – вытянули MAN: видео
В минувшее воскресенье на столичный регион обрушился очередной снегопад. Его принес циклон «Оливер». За сутки выпало около 30% месячной нормы осадков. Пока одни автовладельцы откапывают свои машины, другие буксуют в снежных заносах. На помощь приходят сотрудники ГИБДД.Читать далее
-
04.12.2023, 11:18
АвтоВАЗ рассказал о рекордных продажах ноября 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры Lada продали более 36 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 66% превышает показатели прошлого года. Титул бестселлера отечественного авторынка продолжает удерживать Lada Granta.Читать далее
-
04.12.2023, 08:22
В Китае разгорается скандал вокруг новейшего внедорожника BYD Leopard 5: на блогера грозятся подать в суд
Популярный китайский блогер опубликовал результаты тест-драйва нового гибридного внедорожника BYD Leopard 5. По его словам, расход топлива достиг 18 литров на «сотню». Автопроизводитель провел расследование и выяснил о блогере интересные подробности.Читать далее
-
02.12.2023, 20:31
Toyota остановила конвейеры в Китае из-за низких продаж
Японская компания Toyota Motor частично приостановила производство на своем китайском заводе в Тяньцзине из-за низкого спроса на свои автомобили, вызванного жесткой конкуренцией с другими автопроизводителями.Читать далее
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