Шину с болида Михаэля Шумахера разрезали на браслеты и продают каждый по цене Lada Granta

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Фонд семьи Шумахеров Keep Fighting в партнерстве с монакским ювелирным брендом Mongrip запустил новую коллекцию аксессуаров под названием MZ96. Ограниченная серия состоит из 91 браслета, изготовленного из шины болида, на котором Шумахер выиграл гонку Формулы-1 в Монце в 1996 году. Не надо думать, что покрышку выбрали случайным образом, ведь побед у Михаэля было много. 1996 год был первым для великого немецкого гонщика в команде Ferarri, победа в Монце оказалась третьей из трех его побед в сезоне и первым подиумом на «домашнем» Гран-при для Ferrari за предыдущие 8 лет.

Браслет отличается минималистичным дизайном: через гладкую резину проглядывает фирменный нейлоновый корд, который использовался в покрышках Goodyear Eagle F1. Декоративная застежка изготовлена из платины и украшена несколькими гравировками. На одной стороне – эмблема дракона со шлемов Шумахера, на другой – культовая монограмма Шумахера, имитирующая силуэт кабины Формулы-1, а также серийный номер браслета. Также в застежку инкрустированы семь бриллиантов, по одному за каждый чемпионский титул.

Фото: Mongrip

Браслет № 01 продали на аукционе Bonhams за ошеломляющие 30 тысяч евро (3 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Следующие семь серийных номеров будут доступны для покупки 7 декабря на сайте Mongrip по 8 тысяч евро за штуку или порядка 790 тысяч рублей.

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