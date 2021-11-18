Skoda представила новый бюджетный седан: он заменит Rapid
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Автомобиль построен на особой версии «тележки» MQB-A0-IN с полузависимой задней подвеской. В моторную гамму вошли два агрегата: 1.0 TSI мощностью 115 л.с. и 1.5 TSI, который развивает 150 л.с.. В первом случае двигатель работает в паре с «механикой» либо с 6-ступенчатым «автоматом», а во втором – с МКПП или с 7-ступенчатым «роботом» DSG.
Салон выполнен в стилистике новой Fabia: виртуальная «приборка» и экран медиасистемы диагональю до 10 дюймов, круглые дефлекторы вентиляции и те же медные акценты. Skoda Slavia поступит к индийским дилерам в первом квартале 2022 года. Цены пока не объявлены, но ожидается, что стоить новинка будет порядка 1 млн рублей в пересчете по курсу. Однако Slavia не будет сугубо индийской моделью. Как уверяют в Skoda, со временем седан появится и на других рынках.
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