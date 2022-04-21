Сколько зарабатывали таксисты в 2021 году
Зарплата таксистов в Петербурге и Москве выросла за два прошедших года с 77 000 до 83 000 в месяц. В небольших городах, с населением менее 100 тысяч человек, заработок наоборот упал с 36 000 до 15 000 рублей, пишет РБК.
Среди агрегаторов больше всех в 2021 году заработал сервис «Яндекс.Такси». На их долю приходится 66% рынка. Второе место с огромным отставанием занимает «Ситимобил». Далее идут «Максим» (7%), ГК «Везет» (7%) и Gett (6,6%). В 2022 году рынок перевозок ждет небольшой передел. В марте об уходе заявил сервис Gett. «Ситимобил» также говорил о прекращении работы с 15 апреля, однако, недавно стало известно, что его активы выкупила компания People & People, которая уже имеет в своем портфеле несколько сервисов, в том числе «Таксовичкофф».
- 3 565 000 РHyundai Sonata 2022 в Москве
- 1 189 000 РOpel Zafira 2014 в Москве
- 1 399 000 РMazda 6 2014 в Москве
- 1 050 000 РFord Escape 2010 в Москве
- 11 210 000 РAudi e-tron 2019 в Москве
- 7 270 000 РPorsche Cayenne 2018 в Москве
- 2 730 000 РToyota Camry 2016 в Москве
- 4 010 000 РMercedes GL-класс 2015 в Москве
- 1 000 000 РToyota Prius 2007 в Москве
- 8 140 000 РAudi A6 2020 в Москве
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