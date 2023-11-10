Средний срок эксплуатации автомобилей в России достиг рекордного значения

Ранее мы писали Автосервисы жалуются на дефицит кадров Эксперты говорят о сложившемся в 2023 году беспрецедентном дефиците специалистов в автосервисном бизнесе. ... Читать далее

Эксперты аналитического агентства Gruzdev-Analyze выявили знаковую тенденцию на российском авторынке. Если с 2019 по 2021 годы средний срок активной эксплуатации автомобилей в стране оставался на одном уровне и составлял порядка 24 лет, то с начала 2022 года наблюдается стремительный рост этого показателя. Автовладельцы стараются продлить жизнь своей машине, поскольку покупка новой сопряжена с рядом трудностей: от резкого роста цен на новые и подержанные автомобили до дефицита ликвидных предложений на вторичном рынке. Все это привело к тому, что в 2023 году средний срок службы автомобиля достиг рекордных 27 лет.

Кроме того, в автосервисы стали чаще обращаться владельцы машин, возраст которых превышает 20 лет. Доля таких автомобилей среди клиентов федеральной сети автосервисов за последние 4 года выросла в 1,5 раза до 14%. Повышается и средний возраст автомобилей, заезжающих в сервис. Если в 2017 году он составлял 10,7 года, то в 2023-м увеличился до 12,4 года, пишет Газета.Ru.

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