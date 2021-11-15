Таксист заблокировал террориста-смертника в машине и предотвратил трагедию
Фото: Peter Byrne/PA via AP
Еще раньше таксист заметил под одеждой пассажира какой-то мигающий огонек, который тот все время поправлял. Свернув на парковку, таксист быстро выскочил и заблокировал пассажира в машине. На часах было 10.59. Через мгновение машина взлетела на воздух. Таксист получил незначительные ожоги и царапины.
Полицейские оцепили квартал. Ведется расследование, к которому подключилось контртеррористическое подразделение полиции. Уже задержаны трое мужчин в возрасте от 21 до 29 лет. Одна из рассматриваемых версий «возможность террористической атаки исламистов», но полиция пока не называет произошедшее терактом.
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