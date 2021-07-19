Тест-драйв нового Chevrolet Tahoe: высшее преобразование
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Если у вас в руках рулетка на 5 метров, придется на кузове запомнить точку, где ее не хватило, чтобы продолжить измерение - американский внедорожник распластался в длину на 5358 мм, и это на 169 мм больше, чем было прежде. И это не единственная прибавка: добавлено 13 мм в ширину (2058 мм), 33 мм в высоту (1924 мм) и 125 мм от передней оси до задней (3071 мм). Жаль, что в американском фольклоре отсутствует такой персонаж, как богатырь, это определение как нельзя кстати подошло бы новому «Тахо».
Стремление выйти за прежние рамки стало возможным благодаря применению новой архитектуры T1. Она – как тот корень виноградной лозы, даюший жизнь новым отросткам. К счастью, от рамы Chevrolet не отказался, а просто добавил высокопрочных марок стали и существенно изменил ее конфигурацию. Отсюда у внедорожника новые габариты, увеличенное внутреннее пространство, использование независимой подвески, реализация свежих дизайнерских решений в экстерьере.
Когда на бал пришел медведь
У Tahoe по-прежнему мощные формы и пропорции, и это то самое, за что его уважают мужики в возрасте 35-55 лет. Размах исполинский: длинный капот, практически горизонтальная крыша, как бы «опирающаяся» на заднюю стойку, большие скруглено-квадратные арки колес, способные «дать кров» колесам R20 и R22 (в зависимости от комплектации), а также стационарные подножки, лишний раз подчеркивающие «телосложение».
Для российского рынка американцы подготовили две формы крупной решетки радиатора, обе в черном цветовом решении. Бампер подчеркнуто скульптурный, новые узкие фары отныне в светодиодном обрамлении и при этом неплохо сочетаются со смелыми росчерками ДХО. Зеркала традиционно огромные, чтобы ясно видеть буксируемый прицеп, а над их формой пришлось покорпеть с целью снижения шума и вибрации. Корма, как водится, основательная - с мощной задней дверью и вертикально посаженными фонарями. В общем, все серьезно.
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Несмотря на свою показательную величественность, «Тахо» не откажешь в гармоничности, при этом сохранен его фирменный код. И здесь как в известном высказывании Рэя Брэдбери: «Огонь каждый раз новый, но всегда в нем есть что-то от старого».
Рама, а при ней независимая подвеска
Видоизмененная рама, как мы уже сказали, позволила отказаться от неразрезного моста в пользу независимой подвески. Почти революционное решение. На презентации автомобиля представители компании «GM Россия» заявили, что «давно ее ждали», дабы получить ту плавность хода, которой у «Тахо» до сих пор не было. Судя по двум тестовым дням, проведенным на «играющих» волнами дорогах северного Ямала, с поставленной задачей инженерам справиться удалось. Почти 3-тонный гигант адекватно проходил «верблюжьи горбы», причем даже на очень приличной скорости. И если поначалу топить педаль акселератора в пол я, признаться, остерегался, то, поняв, что большому автомобилю эти «океанские покачивания» как слону дробина, все же дал волю эмоциям.
В актуальном модельном ряду Chevrolet «Тахо» стал первым «рамником» с независимой подвеской. Ее схема, в общем-то, не оригинальна: спереди - двухрычажная архитектура, сзади – многорычажка, где с каждой стороны по 3 поперечных рычага и один продольный. Зато, опять же, впервые в классе появилась «пневма» - это когда традиционные спиральные пружины уступили место пневматическим элементам.
Регулировка жесткости демпфирующих элементов происходит в автоматическом режиме, в зависимости от типа дорожного покрытия. Доступны 2 режима работы системы: нормальный, так сказать, будничный клиренс, а также дорожный просвет, используемый при посадке и высадке седоков. При этом есть возможность воспользоваться дополнительным режимом Aero – это когда Tahoe в случае чего готов присесть на 20 мм. Физически почувствовать «поклон» сложно, да и никакой дополнительной индикации на приборной панели не предусмотрено. «Аэро»-режим вносит свои пять копеек в общую топливную экономичность автомобиля – так утверждают представители компании.
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фирменное «шевролетовское» адаптивное шасси Magnetic Ride Control, способное менять жесткость амортизаторов, перекочевало и на нынешнюю генерацию автомобиля, только отныне применено IV поколение «Магны», которое учитывает особенности работы пневморегулируемой подвески.
|Chevrolet Tahoe RST 5.3 AT 4x4
|5.3 л, 343 л.с
|автомат 10
|0-100 - 8.0 с, 180 км/ч
|5352 x 2057 x 1925 мм
|полный
|АИ-95, 12.2 л на 100 км
|6 249 000 руб
|Все характеристики
Двухскоростная «раздатка» с понижающей передачей и задним дифференциалом ограниченного проскальзывания - опять же наследие прошлой генерации. Она присутствует по умолчанию в обеих комплектациях и обеспечивает относительную эффективность при движении в условиях бездорожья. Доступно 5 режимов работы раздаточной коробки: 2Hi (в нем автомобиль полностью заднеприводный), 4Auto, 4Hi и 4Lo. Переключение между первыми тремя режимами выполняется посредством кнопок практически на любой скорости. А вот с активацией 4Lo чуть сложнее – только через остановку и «нейтраль» в «автомате».
4Lo – это ограниченный полный привод с использованием пониженного ряда раздаточной коробки и заблокированным межосевым дифференциалом. Режим используется на бездорожье, когда есть необходимость увеличения величины крутящего момента, передаваемого на колёса. Движение внатяг исключает возможность пробуксовки и, соответственно, закапывание автомобиля.
Задний дифференциал распределяет мощность на колеса с более высоким коэффициентом сцепления с дорогой. Всегда ли это выручает? Нет, конечно. Надо быть наивным албанцем, чтобы задать «Тахо» курс на сильную грязь или затяжной отрезок песчаного бархана и ожидать победы над стихией. Но на малые и средние подвиги автомобиль все же способен – во всяком случае все 5 экипажей, участвовавших в тест-программе, таки справились с восхождением на песчаный бархан берега Оби.
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Три тонны «на крючке» для Tahoe не суть какая проблема. Лишь бы прицеп был оборудован тормозной системой. Конструкцией кузова предусмотрена подготовка для установки фаркопа – человеку остается лишь остановить свой выбор на «языке», прицепном устройстве, которое вставляется в балку. При желании можно прописать траекторию движения с прицепом, делается это через систему кругового обзора.
До 8 посадочных мест с просторной «галеркой»
У дисплея, на который выводится круговой обзор – яркая и четкая картинка. Для этих целей задействованы 4 камеры, в том числе в зеркалах. В общей сложности доступны 9 ракурсов, один из которых - с видом на прицепное устройство. Вообще, электроники в машине достаточно, но этим вряд ли удивишь человека, который решится выложить за крупный внедорожник 6 млн рублей.
Не станем перечислять все цифровые «примочки», доступные в «Тахо», все это есть в открытом доступе. А вот что приятно «торкнуло», так это работа новой коммуникационной системы – передача информации быстрая, навигация загружается оперативно. Машина, говорят в Chevrolet, до того умная, что может постоянно мониторить ситуацию вокруг себя, и, если вдруг «нарисуется» опасность – своевременно предупредит и подготовится встретить ситуацию во всеоружии.
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Если мы заявим, что у Tahoe самый просторный салон среди одноклассников, то не погрешим против истины. И с этой позиции «американец» утирает нос Toyota Land Cruiser 300, LC Prado и Jeep Grand Cherokee – основным, как их видят в «GM Россия», конкурентам. Внутри как в большом и опрятном учебном классе, где парты расставлены в ровном организационном порядке. За раз 5,4-метровый внедорожник способен увезти 8 человек, и тут не важно, о какой комплектации идет речь – Z71 или RST. При этом во второй версии можно заказать альтернативный 7-местный салон – с двумя капитанскими креслами второго ряда. Такая конфигурация смотрится, если так можно выразиться, «бизнесово». Между креслами водителя и переднего пассажира вмонтирован аэрбег, один из 7 разбросанных по салону.
И уж совсем кайфово на «камчатке». Такого простора на 3 ряду я, признаться, не встречал ни на какой другой модели. Это полноразмерный ряд, способный вместить троих взрослых, и он для них не станет тесным октагоном, урезающим свободу. Поза здешних седоков отныне более расслабленная, между туловищем и коленями более открытый угол, следовательно, меньше утомляемость. К тому же, на 40% выросло расстояние для ног (почти 90 см).
Со сложенными тремя рядами сидений в багажник умещается 722 литра – такого показателя раньше не было, и у потребителей были совершенно обоснованные причины для критики. Спинки кресел складываются посредством электрики в пропорции 60:40, в этом случае в «пещере» можно уложить скарб объемом до 2000 литров. Ну а, если уложить в пол спинки сразу двух рядов, получим гигантские 3,5 кубометра полезно-грузового или, если хотите, спального пространства.
Перед водителем заметно видоизмененное, в сравнении с Tahoe IV, пространство. Разве что под козырьком по-прежнему аналоговые приборы, зато между ними – цифровой информационный дисплей на 8 дюймов. На него можно выводить самую разнообразную информацию (навигация, радио, телефон, параметры машины по вашему выбору и т.п.).
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
А вот главная фишка находится справа от руля – это селектор управления АКП нового дизайна. Он модного кнопочного типа: чтобы активировать режимы P, N и L, надо нажать на соответствующие клавиши, а D и R – потянуть клавиши на себя. Не так и сложно.
5,3 литра за глаза и уши хватает для динамичной езды
Да, американская «кочерга» канула в Лету, и в машине, пожалуй, что-то утерялось. Зато теперь нет механической связи между селектором выбор передач и самой АКП, а, значит, налицо более комфортное движение. «Автомат» Hydra-Matic 10L80, как видно из индекса, с 10-ю ступенями. Он позволяет мотору работать на оптимальных оборотах и режимах и, что особо понравилось, способен переключаться через передачу, например, с 1-й на 3-ю или, скажем с 4-й на 2-ю.
6,2-литрового V8 для России не предусмотрено. Вместо него к нам поставляют 5,3-литровый атмосферник той же конструкции. Как уже писал портал 110km.ru, отныне это основной мотор для данной архитектуры и платформы, и с этим нужно смириться. Да, он чуть слабее - 343 л.с., однако благодаря приличному крутящему моменту 512 Нм позволяет разогнаться до «сотни» за 8 секунд.
Ускорение, кстати, не сказать какое стремительное с точки зрения эмоционального окраса – кажется, слон не сильно-то и стремится удивить плебеев. Но такова особенность всех больших машин. И если во время спурта проследить за стрелкой спидометра, то не поверить фирменным ТТХ, значит, себя не уважать. Главное, разогнавшись, суметь своевременно замедлиться – педаль тормоза настроена своеобразно, нет ощущения, что она моментально отзовется на давление башмака. Но привыкнув, начинаешь улавливать тот самый важный уровень хода педали, при котором сомнения улетучиваются.
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
343-сильный V8, как и его более литражный собрат, оснащен системой Dynamic Fuel Management – той самой, что при необходимости способна отключить 6 цилиндров из 8. Естественно, ради экономии топлива. На слух вы никак не ощущаете эту работу «на понижение», разве что можете следить за бортовым компьютером. У нас, признаемся, не получилось уложиться в паспортные 12,6 л/100 км - слишком недосягаемой оказалась величина. Даже с учетом активации системы «Старт-Стоп», которая, кстати, впервые появилась в сочетании с мотором V8.
Хорошим утешением для потенциальных владельцев Tahoe может стать тот факт, что двигатель готов поглощать АИ-92. Да, человеку, который согласится выложить за большой SUV 6 149 000 (комплектация Z71) – 6 249 000 рублей (RST), это покажется лишь вишенкой на торте, но приятные сюрпризы приятны, как мы знаем, всем без исключения.
- 4 300 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
- 3 877 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
- 1 600 000 РChevrolet Tahoe 2008 в Москве
- 1 625 000 РChevrolet Tahoe 2011 в Москве
- 3 299 000 РChevrolet Tahoe 2016 в Москве
- 879 000 РChevrolet Tahoe 2007 в Москве
- 3 545 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
- 3 497 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
- 3 497 000 РChevrolet Tahoe 2016 в Москве
- 250 000 РChevrolet Tahoe 1997 в Москве
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