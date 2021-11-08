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8 ноября 2021, 15:16

Тест-драйв Opel Combo Life: неброский, но с характером

Рядом с цветущим жизнерадостным Opel Crossland «каблучок» Combo Life, возможно, выглядит «вышедшим из гарнизонного госпиталя». А чего желать от автомобиля, который на несколько лет старше новомодного SUV. Зато он функционален и «распоряжается в жизни всеми делами, как фельдфебель новобранцами».
Фото: И. Братуха
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером

Недаром в самой компании Opel его позиционируют как «многофункциональный автомобиль», предназначенный как для семейных людей, так и для представителей бизнеса. Тот Combo, что сегодня продают в Европе (заводской код K9), не чета варианту, вставшему на конвейер в Калуге в начале этого года. Наш, скажем так, возрастной и более простой, созданный на той же базе, что Citroen Berlingo/Peugeot Partner II поколения (B9) и отличается от них эмблемами и оформлением передней части кузова. Автомобиль для Старого Света, как вы понимаете, более продвинутый и энерговооруженный (может даже заряжаться от розетки) – такой нам точно не дадут.

Без претензий на…

Простота калужского переднеприводного компактвэна обнаруживается во всем – в неброском облике «передка», не самом дорогом отделочном пластике, архаичных (пусть и проверенных временем) моторах, наконец, в цене. Если за «буржуйский» Combo Life от бюргеров требуют 23 600 евро («электрик» и вовсе стоит 38 100 евро), то наш вариант - сама демократичность (дизель - от 1 524 000 рублей). Что называется, почувствуй разницу.

Одна комплектация - это, возможно, не так много, как того хотелось бы. Но желаемый уровень комфорта можно добрать пакетными опциями. Левая сдвижная дверь пассажирского варианта стоит 30 000 рублей, мультимедиа с экраном – еще плюс 38 000 рублей. Корпоративного клиента, на долю которого приходится 70% продаж Combo Life, это вполне устраивает. «Частный» потребитель вполне может обойтись без левой двери. В салоне так просторно, что процесс загрузки/выгрузки никак нельзя отнести в проблеме первой категории. Не автомобиль, а некий аквариум, в котором много света и отовсюду отличный обзор по сторонам.

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером

Спереди смонтированы кресла с ненавязчивым боковым профилем, регулировками и подогревом, сзади – 3 раздельных сиденья с индивидуальными настройками и складными столиками в спинках. А за ними внушительных размеров багажник: при 5-местном «заселении» его объем достигает 675 литров («под полку») и 1300 литров («под потолок»). И это при длине «каблучка» всего 4,4 метра. Как водится, можно сложить спинки задних кресел – тогда получаем небольшую ступеньку, которая не очень портит общее впечатление. А можно и вовсе демонтировать кресла – вот вам и весомые 3 кубометра. «Запаски» в багажнике нет – она определена под днище, опять же для увеличения полезного объема грузового отсека.

Opel Combo
От 1.6 л, 115 л.с
Новый от 999 000 до 1 634 000 Р

Перед глазами «рулевого» - схема приборов, которая была в моде несколько лет назад: незамысловатые аналоговые шкалы, окрашенные «пролетарским» красным цветом, да небольшое монохромное табло. Передняя панель – массивная: чего стоит один лишь «бум бокс», в чрево которого «вписаны» 7-дюймовый дисплей, 3 «допотопные» крутилки климат-системы, 2 дефлектора системы вентиляции и равная им по диаметру емкость, в которой обычно хранят мелочевку типа шариковой ручки, маленькой бутылки минералки и пр.

Задействовано и «плато» торпедо – в нем 3 ниши, рассчитанные на разного рода загрузку, причем, одно (над «приборкой) – с крышкой. «Борода»-консоль прописала на себе рычаг коробки передач, клавиши управления стеклоподъемниками, кнопку аварийной сигнализации и прикуриватель. Поскольку стеклами пользуешься чаще, чем «аварийкой», привыкнуть к такому расположению клавиши за день не получается, рука ее ищет в совершенно другом месте.  Руль простенький, пластиковый, трехспицевый с выраженными приливами и чуть скошенным в нижней части ободом.

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером

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Между передними сиденьями - бокс, причем с верхней шторкой. Есть куда положить руку для отдыха. К тому же, он глубокий, что называется, «дна не видно»: мы с коллегами с трудом заприметили на его дне документы на автомобиль, упакованные в черную кожаную обложку. Подсветки зеркал в солнечных козырьках нет даже в хорошей комплектации, отсутствуют ручки над обоими передними дверями (в евро-версии та же история) – их со своих мест выселила широкая верхняя полка под потолком, она нужнее. Зато уже в «базе» присутствует электрообогрев лобового стекла – для наших северных широт то, что доктор прописал.

Данным ТТХ верить не хочется

Машинка юркая, легкая и динамичная. Это я в адрес 1,6-литрового дизеля DV6DBM, который, кстати, ставится на «Берлинго», и которым мне довелось управлять на дорогах гостеприимной Чечни. Мотор не новый, с турбонаддувом, непосредственным впрыском Common Rail и 16-клапанной архитектурой ГРМ. Заложенные в его характер 90 л.с. достигаются при 4000 об/мин, при этом хорошая тяга в 215 Нм доступна уже с 1750 об/мин. Этого за глаза и уши хватает для обеспечения отличной тяговитости уже с низких оборотов, при этом нет и намека на вибрации в салоне. 

В поездке нас было трое, но сложилось такое впечатление, что дизелю было наплевать, сколько человек требуется двигать вперед. Несмотря на скромное «поголовье лошадей», он охотно «крутит», бойко тянет в гору, изобилующую самыми сложными поворотами, и неплохо сопряжен с 5-ступенчатой «механикой». При желании на дизельном «Комбо» можно ехать с ветерком; по ощущениям у автомобиля резвый «легковой» старт, и когда видишь откровенно «черепашьи» цифры ТТХ (15,4 секунды до «сотни»), верить этому просто не хочется. Еще бы над шумами поработать отдельно, но, видимо, много требую от «рабочей лошадки».

Opel Combo Life 1.6d MT
1.6 л, 90 л.с
механика 5
0-100 - 15.4 с, 161 км/ч
4380 x 1810 x 1862 мм
передний
ДТ, 5.1 л на 100 км
1 524 000 руб
Все характеристики

Для «легковушки» Combo Life чуть высоковат (1841 мм), но это совсем не мешает ему входить в повороты без каких-либо явных признаков крена. Причем, уверенную дугу без сноса оси «каблучок» пишет и на сухом асфальте, и на влажном. Все неровности укомплектованный пружинной подвеской «каблучок» «отпружинивает» в меру комфорта и устойчивости, чему в немалой степени подыгрывают приличные по своим характеристикам шины Michelin Primacy 4+ (в заводской комплектации используются более простенькие Matador).

Управляемость компактного автомобиля, скажем так, средняя, без каких-либо откровений: рулевой механизм стандартный - реечного типа с электроусилителем. Вне асфальта, когда чувствуется слабое сцепление колес поверхностью, руль приходится «ловить», но это не криминально. Система выбора режимов езды GripControl, базирующаяся на настройках системы курсовой устойчивости, отчасти решает проблему проходимости, но даже в средних условиях «пересеченки» возлагать на нее всю ответственность не стоит (это, кстати, нам знакомо по ряду моделей Peugeot). Да и 175-миллиметровый клиренс суть не «внедорожный» показатель. Как утешение – скромный дизельный аппетит, что понравится многим покупателям.

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером
Тест драйв Opel Combo Life неброский но с характером

Бензиновая альтернатива

Помимо дизельного варианта «Комбо», доступна альтернативная бензиновая версия. В ее основе «атмосферник» объемом 1,6 литра – агрегат с распределенным впрыском топлива, 16-клапанным ГРМ типа DOHC и изменяемыми фазами газораспределения, развивающим 115 сил при 5900 об/мин и 150 Нм крутящего момента при 4000 об/мин. С этим движком уже появляется некий выбор коробок – 5-ступенчатая «механика» либо 6-диапазонный «автомат». Динамика чуть веселее дизельной – 13,6 секунды до 100 км/ч. В первом случае (5МКП) стартовая стоимость автомобиля - 1 454 000 рублей, во втором – 1 604 000 рублей.

С момента запуска в производство и появления первых машин у дилеров (апрель 2021-го) в России реализовано около 180 Opel Combo, а если брать все три машины, базирующиеся на единой платформе PSA PF2 (включая Berlingo и Partner), то эта цифра возрастает до 735 ед.

Упомянутые модели: Opel Combo (от 1 454 000 Р)
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Тест-драйв Opel Combo Life: неброский, но с характером
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