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7 июня 2021, 15:00

Тест-драйв Opel Crossland: попробуй докажи

Весь минувший год возвратившийся в Россию бренд Opel трудился с настроением Карлсона: пропеллер крутится, а лететь некуда. Каким бы достойным ни был Grandland X, но в одиночку биться за место под солнцем в сегменте кроссоверов архисложно.
Фото: Opel
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Ситуация может поменяться у нас на глазах. Одновременно с началом европейских продаж к нам завезли обновленные Opel Crossland. По причине вынужденного 5-летнего простоя мы упустили из поля своего внимания, что в модельном ряду Opel в 2017 году появился такой SUV. Правда, за это время автомобиль, который тогда назывался Crossland X, успел пройти курс омоложения и при этом «потерять» ту самую «X». Отныне вседорожник сегмента «B» именуется просто Crossland, и он, как полагают эксперты, может поиграть на нервах таких запевал класса, как Nissan Qashqai, Skoda Karoq, Suzuki Vitara (плюс VW Taos).

Ставка на яркость, и Vizor в помощь

Некоторые коллеги по цеху называют Crossland самым компактным кроссовером в гамме Opel. При этом то ли забывая, то ли просто не обращая внимания на так же недавно помолодевшего парня под именем Mokka. Для справки: «Кросс» будет чуть габаритнее «любителя кофе»: 4217x1765x1605 мм против 4151x1791x1534 мм. Другой момент, что Crossland все же доехал до России, а вот судьба Mokka для нашего рынка пока еще под вопросом.

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи

Невооруженным глазом видно, что одним из козырей Crossland-2021 является дизайн. Когда такое было с моделями Opel? Давно. По моим прикидкам, со времен дебюта «Инсигнии». Но мы уже о том позабыли. Сергей Плужников, продукт-менеджер Opel, говорит, что сегодня бренд Opel не такой скучный и унылый, как был в составе General Motors: «Это по-прежнему немецкая компания, но современная, готовая заявить о себе с сохранением немецкой точности и совершенства. Отсюда смелый и лаконичный дизайн нашей новинки. Недаром актуальный слоган звучит как «Красота на каждый день».

В хороших комплектациях на Crossland доступны светодиодные фары рефлекторного типа в форме двойного крыла. Технология Advanced Forward Lighting - это освещение поворота, автоматическое управление дальним и ближним светом, автокорректор и проекционные LED-фары. 2 типа LED-фар: 1600 Lm (ближний свет), 5 светодиодных элементов и 2400 Lm (ближний свет), 7 светодиодов.

Автомобиль оформлен в актуальной стилистике бренда – красиво, свежо и эмоционально. Представители Opel к этому добавляют: «агрессивно», но я, честно говоря, агрессии совсем не увидел, скорее наоборот, его облик – сама доброжелательность. Фирменная фишка - глянцевая панель Vizor, которая соединяет между собой «нахмуренные» фары со светодиодной «начинкой». Бампер – рельефный, с уже полноценной решеткой радиатора. По периметру кузова – накладки из некрашеного пластика, придающие переднеприводному кроссоверу нотку «внедорожности».

Дорожный просвет составляет 166 мм. При этом, как отметил Сергей Плужников, пришлось приложить немало усилий, чтобы в европейском офисе Opel удосужились озвучить эту цифру. Для европейцев, похоже, величина клиренса не столь важна, как нам с вами – дороги везде либо хорошие, либо сносные. Передние боковые двери Crossland открываются широко, задние под куда меньшим углом. Поэтому выбираться из машины на улицу, особенно зимой, когда на вас будет много одежды, немного проблематично. Зато открывать крышку капота проще простого – помогут гидроупоры, которые Opel применил впервые. Поскольку дизайн автомобиля нетривиальный, посчитали правильным «наградить» кузов 17-ю цветовыми комбинациями и 6-ю «металликами», причем доступны 2 вида контрастной крыши – черная и белая. Цвет запуска - Hot Red.

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи

Маленький с виду, просторный внутри

Opel Crossland
От 1.2 л, 110 л.с
Новый от 1 929 000 до 2 194 000 Р

Не смотрите, что автомобиль компактный – внутри его хватает места всем и вся. Если мы заглянем в багажное отделение, то можем рассчитывать на транспортировку 520 литров (до крыши) всякого скарба. Это точь-в-точь как у «Карока», но «чех» будет длиннее на 168 мм. В «подполе» - докатка, это норма для всех зарубежных (неевропейских) рынков. Со сложенным задним рядом емкость грузового отсека увеличивается до 1255 литров. В целом, длина багажника достигает 1483 мм до спинок передних кресел и 793 мм – до спинок второго ряда. Спинки эти, кстати, раскладываются в соотношении 40:20:40, а диван в целом может перемещаться в продольном направлении.

Задние седоки обделены USB-гнездами даже в топовой комплектации. Спереди же зарядить смартфон или подключиться к медиасистеме – не вопрос. Причем, делать это можно параллельно, предусмотрено 2 расположенных друг над другом USB-порта. Спереди и сзади есть разъемы 12В.

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи

Передние анатомические кресла – само совершенство, спасибо разработчикам и партнерам из AGR (Ассоциация врачей и терапевтов по делам здоровья позвоночника), с которыми представители Opel сотрудничают уже не первый год. Водительское регулируется по 14 направлениям, присутствует электрорегулировка поясничного упора, правда, «орган» управления находится в несколько коварном месте – на механическом рычаге регулировки высоты кресла. Подушку можно поднимать и опускать электричеством. При этом регулируется и длина подушки – эта опция, как вы понимаете, скорее, из мира «премиум».

Opel четко фокусирует аудиторию Crossland: 65% мужчины, 35% - женщины. Преимущественно люди в возрасте 35-45 лет с ежемесячным доходом около 120 000 рублей. Для 50% покупателей автомобиль будет единственным в семье. При этом эксплуатация кроссовера будет ежедневной и преимущественно в рамках городской среды.

В угоду семейной моде – ниши. Их много, они объемные: карманы в дверях вмещают бутыли 1,5 литра, в задних дверях – «поллитровки», перчаточный ящик – 7,6 литра, отсек в центральной консоли – 1,6 литра, отсек для смартфона – 4,2 литра. Для пополнения его энергии предусмотрено NFC зарядное устройство. Мультируль с обогревом - один в один как на Grandland X: удобный по диаметру и хорошо ложится в руки.

Со второй комплектации Edition доступна 8-дюймовая мультимедийка с навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с Bluetooth и голосовым управлением. Крупнее дисплея, увы, не предусмотрено. Равно как ни в одной комплектации нет полномасштабной цифровой картинки под козырьком «приборки» - говорят, сюда не подходит никакая имеющаяся в распоряжении Opel цифровая архитектура. Поэтому довольствуемся обычными циферблатами, «утопленными» в глубоких «колодцах». С той же версии Edition автомобиль оборудуется камерой заднего вида 180 градусов, у которой несколько режимов работы.

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи

Есть ассистент парковки Park Pilot, и он трудится в 3 режимах: параллельная и перпендикулярная парковка, выезд из парковочного пространства. В качестве опции предлагается проекционный дисплей – сами понимаете, что таковой имеется не у всех представителей данного сегмента. С 2022 года начнутся поставки системы считывания дорожных знаков, но уже сегодня на экране есть значок рекомендация выбора скорости. Функция реализована чуть иначе, чем на Grandland X - исключительно через навигационную систему.

В бой идет с одним мотором

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Российский офис Opel анонсировал скорый старт продаж компактного кроссовера Opel Crossland. Дилеры уже принимают ...
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«Сердце» Crossland прямо как у человека – одно-одинешенько. Зато «оскароносное», с кучей призов и наград. Цилиндров три, литраж 1,2 литра, 110 «кобылок». В Европе этот мотор (HN04) продают с альтернативной «прокачкой» 130 сил, но России ее не дали. Ньютон-метры приличные для этого литража - 205 Нм при 1500 об/мин. «Максималка» - 187 км/ч. Разгон до «сотни» не самый впечатляющий - 10,9 секунды. Это согласно данным производителя. Де-факто, как мы не старались, выйти из 12 секунд так и не получилось. Не сумели мы и повторить релизовский расход топлива: чтобы достичь 6,2 литра в смешанном цикле, видимо, нужны особые, тепличные условия.

Мотор - с турбонаддувом, системой прямого «питания», 12-ю клапанами и технологией изменения фаз газораспределения. Привод ГРМ – ремень с т.н. мокрой смазкой, для долговечности. Я попытался уточнить у Сергея Плужникова, есть какие-либо данные по максимальным пробегам двигателя в Европе, но, оказывается, европейцев эта информация мало интересует. В конструкции двигателя присутствует регулируемый масляный насос с переменной производительностью, есть балансирные валы с обратным вращением, снижающие вибронагруженность. А все нагруженные рабочие поверхности имеют алмазоподобное углеродное покрытие, улучшающее характеристики износа. 

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи

Мотор хорош при работе на средних оборотах. В диапазоне 1800-3300 об/мин чувствуются как ускорение, так и ровная тяга. Разве что агрегат рычит не на свои три цилиндра. В Opel говорят, что при рестайлинге обратили внимание на шумоизоляцию, но, как мне видится, отработали процесс не на твердую пятерку. Впрочем, справедливости ради, и под капотом соплатформенного Citroen C3 Aircross тот же самый двигатель «говорит в натяг». Зато нет вибраций.

Opel Crossland Ultimate 1.2 AT
1.2 л, 110 л.с
автомат 6
0-100 - 10.9 с, 187 км/ч
4217 x 1765 x 1605 мм
передний
АИ-95, 6.2 л на 100 км
2 149 000 руб
Все характеристики

6-ступенчатый Aisin, способный поддерживать крутящий момент до 300 Нм, в общем и целом, переключается мягко и своевременно, научен быстро сбрасывать передачи вниз при необходимости оперативного разгона. Неплохо держит выбранную передачу, при этом предусмотрена возможность ручного выбора скоростей. Но до характеристики «идеально» этому «автомату» все же далеко – в интервале 1 и 2 передач ощущается пауза. Если сильно давить тапком в пол или пытаться заехать в горку «с пылу с жару», заминка усиливается, доходя иной раз до заметного кивка.

«Рулежка» оставляет неплохое впечатление. Возможно, по той причине, что немцы доработали конструкцию рулевого управления и ходовой части. Теперь на «Кроссе» иные пружины и амортизаторы, чем были до рестайлинга – правильнее работают на отбой и сжатие, позволяя автомобилю быть более устойчивым. Благодаря новому демпферу на рейке повысилась точность управления и улучшился отклик на рулевом колесе. Разве что размытый «ноль» вносит свою каплю дегтя….

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи

Crossland хоть и кроссовер, но версии 4x4 у него нет. От слова «совсем». В какой-то степени ее заменяет IntelliGrip – система электронной имитации блокировок, работающая, как и родственная технология Peugeot Grip Control, через ESP. У нее, как и у Grandland X, 5 режимов работы: «стандартный», «грязь», «снег», «песок» и «ESP Off». Доверяться на 100% «грипу» вне асфальта не стоит – адекватное понимание технических возможностей моноприводного SUV чуть ли не самое важное в выборе направления движения. IntelliGrip доступна в 2 верхних комплектациях, а в версиях Crossland и Edition вместо шайбы – дополнительный подстаканник. А вот ассистент спуска с горы хорош - он функционирует в 3 режимах КПП (Drive, Reverse, Neutral), при этом диапазон его работы – от 3 до 30 км/ч.

Цены и конкуренты

В отличие от «Гранда», Crossland предлагается в 4 комплектациях на выбор – Crossland (1 699 000 рублей), Edition (1 929 000 рублей), Elegance (2 009 000 рублей) и Ultimate (2 149 000 рублей). Гарантия – 3 года или 100 000 км. Гарантия от сквозной коррозии – 12 лет. Производственная площадка – г. Сарагоса, Испания. 

В «базе» - металлическая защита двигателя, 6 подушек безопасности, LED ДХО, зеркала с подогревом, 16-дюймовые стальные колеса, система выхода из полосы движения, кондиционер, круиз, датчик света, обогрев передних кресел и руля, задние датчики парковки, малоразмерная «запаска» и пр.

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Изображение загружается

Фото: Opel

Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи
Тест драйв Opel Crossland попробуй докажи

В «топе» все очень вкусно: бесключевой доступ, 17-е легкосплавные колеса, мониторинг слепых зон, система экстренного торможения, технология предупреждения столкновения, двухуровневый пол багажника, система Park Pilot, система обнаружения пешеходов перед ТС и пр. Опционально: панорамная крыша (1090x870 мм) с атермальным остеклением (отражает 12,3% солнечных лучей), проекционный дисплей, окраска крыши (черная или белая), отделка сидений перфорированной кожей Siena.

Цены конкурентов: Nissan Qashqai – 1 497 000 – 2 110 000 рублей (два двигателя на выбор: 1,2 литра 115 л.с. и 2 литра 144 л.с. и две коробки: 6МКП и CVT); Skoda Karoq – 1 529 000 – 2 043 000 рублей (два двигателя: 1,6 литра 110 л.с. и 1,4 литра 150 л.с. и три коробки: 5МКП, 8АКП и DSG-6); Suzuki Vitara – 1 529 000 – 2 079 000 рублей (два двигателя: 1,6 литра 120 л.с. и 1,4 литра 140 л.с., две коробки: 5МКП и 6АКП); Geely Coolray – от 1 360 000 рублей (1,5 литра 150 л.с., 7DCT).

Упомянутые модели: Opel Crossland (от 1 699 000 Р)
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Тест-драйв Opel Crossland: попробуй докажи
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