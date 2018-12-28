28 декабря 2018, 14:32
Toyota показала интерьер будущих беспилотников
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Компания Toyota готовится представить концепцию беспилотных автомобилей с четвертым и пятым уровнем автономности. Система ACES будет соотносить настройки автомобиля с эмоциональными и физиологическими параметрами человека. Презентация пройдет в рамках январской выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.
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В соответствии с физиологическими параметрами человека автомобиль сможет индивидуально настраивать интенсивность и цвет фоновой подсветки и даже нюансы распыляемых в салоне ароматов. Система будет учитывать тембр голоса, пульс и экспрессивность жестов. Комплекс ACES приложит все усилия, чтобы улучшить настроение пассажиров. С другой стороны, заснуть водителю в дороге помешают кресло с виброрежимом и мелодичные уведомления.
Кроме того, Toyota привезет в Лас-Вегас концепт-кар Moox (Mobile Box – мобильная капсула). Этот автономный городской автомобиль рассчитан на двух человек. Его салон можно трансформировать в мобильный офис или лаунж-зону. Отличительной особенностью автомобиля стали стеклянные панели в салоне, которые по запросу могут превращаться в огромные экраны с функцией дополненной реальности.
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купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Вот везет людям там, и зарплаты в среднем больше, и машины стоят дешевле, и выбора больше. У нас даже если и начнут официально их продавать, то для 90% граждан это будет неподъемная цена. Я катался на Хайландере 2004 года, машина была не моя, конечно крутой такой внедорожник, но дорогой. Я уже не говорю ...
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