11 мая 2019, 15:06
Названы лучшие автомобили для такси
- 2650
- 0
Идеальный автомобиль для работы в такси должен быть надежным, экономичным, неприхотливым в эксплуатации, простым и недорогим в ремонте. Расскажем о пяти моделях, наилучшим образом соответствующих этим параметрам.
Ранее мы писали
Продавцов, которые честно скажут, что машина работала в такси, днем с огнем не сыщешь. Опытные автомобилисты ...Читать далее
Главный претендент - Renault Logan второго поколения. Первая генерация, продажи которой в России завершились в 2014 году, уже прекрасно себя зарекомендовала. Автомобили нового поколения оснащаются 1,6-литровым мотором, доступным в трех вариантах мощности: 82 л.с., 102 л.с. и 113 л.с. Коробка – 5-ступенчатая «механика», но есть версии и с «автоматом». «Логаны» отличаются практичностью, весьма неплохим комфортом и вместительным багажником на 510 литров. Кроме того, они недороги в обслуживании.
Рестайлинговый лифтбек Skoda Octavia второго поколения – это автомобиль более высокого класса. Просторный салон и большой багажник (585 литров) выгодно отличают его на фоне конкурентов. В России Octavia продавалась с тремя видами моторов: бензиновыми объемом от 1,4 до 2,0 л, а также с дизельными агрегатами объемом от 1,6 до 2,0 л. Оптимальный вариант для такси – Octavia с 1,6-литровым мотором мощностью 102 л.с. и 5-ступенчатой «механикой». Octavia достаточно надежна, а цена запчастей вполне приемлема.
Ранее мы писали
Такси – явление интернациональное, но в каждой стране есть своя специфика: «желтые короли» Нью-Йорка, черные ...Читать далее
Hyundai Solaris второго поколения оснащается мотором объемом 1,4 литра (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.). Расход топлива – от 6 литров на 100 километров пробега. Основные достоинства модели - экономичность, управляемость, хорошая шумоизоляция и комфортный салон. Дополнительными плюсами станут низкая стоимость расходных материалов и надежность в эксплуатации.
Хорошо подготовлен к российским реалиям и седан Volkswagen Polo, который получил аккумулятор увеличенной мощности, бачок омывателя объемом 5,5 литров и множество дополнительных пакетов опций. В моторную гамму входят 1,4- и 1,6-литровые двигатели мощностью от 90 до 125 л.с. Выбор «коробок» большой: 5- и 6-ступенчатые МКПП, 6-диапазонный «автомат» и 7-ступенчатый «робот». Объем багажника – 490 литров. Таксисты любят седаны Polo за комфорт, небольшой расход топлива и приемлемую стоимость запасных частей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
05.06.2018, 20:06
Тест-драйв VW Passat Alltrack: между городом и деревней
07.08.2017, 09:18
Тест-драйв VW Polo GT: дворовый чемпион
08.05.2017, 06:37
Тест-драйв Volkswagen Tiguan: в расцвете сил
18.04.2017, 10:46
Тест-драйв Volkswagen Amarok: роскошь или необходимость
10.01.2017, 09:22
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
05.06.2018, 20:06
Тест-драйв VW Passat Alltrack: между городом и деревней
07.08.2017, 09:18
Тест-драйв VW Polo GT: дворовый чемпион
08.05.2017, 06:37
Тест-драйв Volkswagen Tiguan: в расцвете сил
18.04.2017, 10:46
Тест-драйв Volkswagen Amarok: роскошь или необходимость
10.01.2017, 09:22
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
привет всем!скажите мне от ниссана альмера на ниссан максимум подойдет генератор
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве