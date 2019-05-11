11 мая 2019, 15:06

Названы лучшие автомобили для такси

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Идеальный автомобиль для работы в такси должен быть надежным, экономичным, неприхотливым в эксплуатации, простым и недорогим в ремонте. Расскажем о пяти моделях, наилучшим образом соответствующих этим параметрам.
Названы лучшие автомобили для такси
Названы лучшие автомобили для такси
Названы лучшие автомобили для такси
Названы лучшие автомобили для такси
Названы лучшие автомобили для такси
Названы лучшие автомобили для такси
Названы лучшие автомобили для такси
Названы лучшие автомобили для такси
Названы лучшие автомобили для такси
Названы лучшие автомобили для такси
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Журналисты издания «Тарантас-Ньюс» составили рейтинг автомобилей наиболее часто используемых в такси. Их основными достоинствами являются надежность, комфорт, невысокие затраты на амортизацию, небольшой расход топлива и другие факторы.

Главный претендент - Renault Logan второго поколения. Первая генерация, продажи которой в России завершились в 2014 году, уже прекрасно себя зарекомендовала. Автомобили нового поколения оснащаются 1,6-литровым мотором, доступным в трех вариантах мощности: 82 л.с., 102 л.с. и 113 л.с. Коробка – 5-ступенчатая «механика», но есть версии и с «автоматом». «Логаны» отличаются практичностью, весьма неплохим комфортом и вместительным багажником на 510 литров. Кроме того, они недороги в обслуживании.

Рестайлинговый лифтбек Skoda Octavia второго поколения – это автомобиль более высокого класса. Просторный салон и большой багажник (585 литров) выгодно отличают его на фоне конкурентов. В России Octavia продавалась с тремя видами моторов: бензиновыми объемом от 1,4 до 2,0 л, а также с дизельными агрегатами объемом от 1,6 до 2,0 л. Оптимальный вариант для такси – Octavia с 1,6-литровым мотором мощностью 102 л.с. и 5-ступенчатой «механикой». Octavia достаточно надежна, а цена запчастей вполне приемлема. 

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Часто можно встретить в такси седаны Nissan Almera. Автомобиль недорогой и максимально адаптирован к непростым условиям эксплуатации в России: увеличенный до 160 мм клиренс, стальная защита важных узлов и прочный металл на днище. Almera оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 102 л.с. Он сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и с 4-диапазонным «автоматом». Расход топлива 7,2 литра на «сотню». Багажник – 500 литров.

Hyundai Solaris второго поколения оснащается мотором объемом 1,4 литра (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.). Расход топлива – от 6 литров на 100 километров пробега. Основные достоинства модели - экономичность, управляемость, хорошая шумоизоляция и комфортный салон. Дополнительными плюсами станут низкая стоимость расходных материалов и надежность в эксплуатации.

Хорошо подготовлен к российским реалиям и седан Volkswagen Polo, который получил аккумулятор увеличенной мощности, бачок омывателя объемом 5,5 литров и множество дополнительных пакетов опций. В моторную гамму входят 1,4- и 1,6-литровые двигатели мощностью от 90 до 125 л.с. Выбор «коробок» большой: 5- и 6-ступенчатые МКПП, 6-диапазонный «автомат» и 7-ступенчатый «робот». Объем багажника – 490 литров. Таксисты любят седаны Polo за комфорт, небольшой расход топлива и приемлемую стоимость запасных частей.

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Названы лучшие автомобили для такси
{{material_126387}}Журналисты издания «Тарантас-Ньюс» составили рейтинг автомобилей наиболее часто используемых в такси. Их основными достоинствами являются надежность, комфорт, невысокие затраты на амортизацию, небольшой расход топлива и другие факторы.Главный претендент - Renault Logan второго поколения. Первая генерация, продажи которой в России завершились в 2014 году, уже прекрасно себя зарекомендовала. Автомобили нового поколения оснащаются 1,6-литровым мотором, доступным в трех вариантах мощности: 82 л.с., 102 л.с. и 113 л.с. Коробка – 5-ступенчатая «механика», но есть версии и с «автоматом». «Логаны» отличаются практичностью, весьма неплохим комфортом и вместительным багажником на 510 литров. Кроме того, они недороги в обслуживании.Рестайлинговый лифтбек Skoda Octavia второго поколения – это автомобиль более высокого класса. Просторный салон и большой багажник (585 литров) выгодно отличают его на фоне конкурентов. В России Octavia продавалась с тремя видами моторов: бензиновыми объемом от 1,4 до 2,0 л, а также с дизельными агрегатами объемом от 1,6 до 2,0 л. Оптимальный вариант для такси – Octavia с 1,6-литровым мотором мощностью 102 л.с. и 5-ступенчатой «механикой». Octavia достаточно надежна, а цена запчастей вполне приемлема. {{material_124726}}Часто можно встретить в такси седаны Nissan Almera. Автомобиль недорогой и максимально адаптирован к непростым условиям эксплуатации в России: увеличенный до 160 мм клиренс, стальная защита важных узлов и прочный металл на днище. Almera оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 102 л.с. Он сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и с 4-диапазонным «автоматом». Расход топлива 7,2 литра на «сотню». Багажник – 500 литров.Hyundai Solaris второго поколения оснащается мотором объемом 1,4 литра (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.). Расход топлива – от 6 литров на 100 километров пробега. Основные достоинства модели - экономичность, управляемость, хорошая шумоизоляция и комфортный салон. Дополнительными плюсами станут низкая стоимость расходных материалов и надежность в эксплуатации.Хорошо подготовлен к российским реалиям и седан Volkswagen Polo, который получил аккумулятор увеличенной мощности, бачок омывателя объемом 5,5 литров и множество дополнительных пакетов опций. В моторную гамму входят 1,4- и 1,6-литровые двигатели мощностью от 90 до 125 л.с. Выбор «коробок» большой: 5- и 6-ступенчатые МКПП, 6-диапазонный «автомат» и 7-ступенчатый «робот». Объем багажника – 490 литров. Таксисты любят седаны Polo за комфорт, небольшой расход топлива и приемлемую стоимость запасных частей.
2019-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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