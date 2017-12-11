11 декабря 2017, 14:44

В Китае началась сборка премиум-кроссовера Traum S70

«Дочка» концерна Zotye – компания Traum – объявила о начале серийного выпуска премиального 5-местного вседорожника S70. Новинка с габаритами 4746х1882х1700 мм и колёсной базой 2800 мм получила оригинальный дизайн экстерьера.
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  В Китае началась сборка премиум-кроссовера Traum S70 Zotye В Китае началась сборка премиум-кроссовера Traum S70 Zotye В Китае началась сборка премиум-кроссовера Traum S70 Zotye В Китае началась сборка премиум-кроссовера Traum S70
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Но интерьер отчётливо напоминает салоны некоторых европейских автомобилей, особенно цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс, фактически «позаимствовал» у Mercedes-Benz. Что ж, не только Zotye, но и другие китайские автопроизводители неоднократно были замечены в плагиате, и хуже всего, что с этим уже как бы смирились.

Вседорожник S70 приводится в движение бензиновыми двигателями – атмосферным объёмом 1,6 литра мощностью 113 л.с. и 1,5-литровым наддувным мотором производительностью 139 л.с. Данные о трансмиссиях производитель пока что не разглашает, неизвестно также, предусмотрен ли выпуск полноприводной модификации.

Зато известно, что в перспективе выпуск Traum S70 в 7-местном кузове. Начало продаж новинки в Поднебесной намечено на январь 2018 года, о планах поставки в другие страны ничего не сообщается.
Дизайн и тюнинг Зоти

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Форум Zotye T600
Ну что сказать - отличный автомобиль в своем классе. Бренд правда малоизвестный в России - но в мире вполне себе уважаемый. (Китайская продукция уже совершенно другая - турбированный 1,5 л двигатель (Мицубиси) , очень удачное на мой взгляд подражание немецкому автопрому, салон тоже довольно современный ...
Александр Че
Форум Great Wall SAFE SUV
помогите на третей передаче троит. бензин жирет много. машина 2006г. на всех передачах норма а на третей все плохо. пробовал у себя кулибину подкинуть чтобы подключить к компу. комп машину невидет
андрей
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В Китае началась сборка премиум-кроссовера Traum S70
{{material_121107}}Но интерьер отчётливо напоминает салоны некоторых европейских автомобилей, особенно цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс, фактически «позаимствовал» у Mercedes-Benz. Что ж, не только Zotye, но и другие китайские автопроизводители неоднократно были замечены в плагиате, и хуже всего, что с этим уже как бы смирились.Вседорожник S70 приводится в движение бензиновыми двигателями – атмосферным объёмом 1,6 литра мощностью 113 л.с. и 1,5-литровым наддувным мотором производительностью 139 л.с. Данные о трансмиссиях производитель пока что не разглашает, неизвестно также, предусмотрен ли выпуск полноприводной модификации.Зато известно, что в перспективе выпуск Traum S70 в 7-местном кузове. Начало продаж новинки в Поднебесной намечено на январь 2018 года, о планах поставки в другие страны ничего не сообщается.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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