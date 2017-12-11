11 декабря 2017, 14:44
В Китае началась сборка премиум-кроссовера Traum S70
«Дочка» концерна Zotye – компания Traum – объявила о начале серийного выпуска премиального 5-местного вседорожника S70. Новинка с габаритами 4746х1882х1700 мм и колёсной базой 2800 мм получила оригинальный дизайн экстерьера.
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Вседорожник S70 приводится в движение бензиновыми двигателями – атмосферным объёмом 1,6 литра мощностью 113 л.с. и 1,5-литровым наддувным мотором производительностью 139 л.с. Данные о трансмиссиях производитель пока что не разглашает, неизвестно также, предусмотрен ли выпуск полноприводной модификации.
Зато известно, что в перспективе выпуск Traum S70 в 7-местном кузове. Начало продаж новинки в Поднебесной намечено на январь 2018 года, о планах поставки в другие страны ничего не сообщается.
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