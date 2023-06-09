В Москве запустили беспилотное такси: ездить надо по одному, без друзей и животных

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Тестировать роботакси «Яндекс» в районе Ясенево будут несколько месяцев, после чего сервис появится в других районах Москвы, а затем и в других регионах России. Отключения GPS ему не страшны. Машины ездят по дорогам без GPS и без постоянной интернет-связи. Как рассказал ТАСС глава сервиса роботакси «Яндекса» Андрей Кармацкий, автомобили ездят по высокоточным картам и используют данные лидарной локализации. «Мы используем данные сенсоров для того, чтобы найти себя в местоположении карты, нам нужна сенсометровая точность, поэтому мы используем более точный датчик, который на местности позволяет машине определить себя».

Любая поездка стоит 100 рублей. Но на первом этапе действуют ограничения по количеству человек в машине. Разрешено ездить только по одному, не брать с собой друзей, знакомых, животных. «Яндекс» планирует снять эти ограничения через несколько недель после начала тестирования. В дальнейшем на роботакси можно будет ездить вдвоем и втроем, но только на заднем сиденье.

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