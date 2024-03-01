В Петербурге приступают к тестированию нового электробуса. Его привезли из Нефтекамска
Вице-губернатор подчеркнул, что поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи по обновлению подвижного транспорта в Северной столице выполняются успешно. «Автобус оснащен всеми необходимыми опциями: зарядками, кондиционерами, информационными табло и валидаторами. Электробус на 100% низкопольный и имеет возможность доступа для маломобильных граждан», – уточнил Кирилл Поляков.
По его словам, все поставляемые электробусы проходят в городе обязательные испытания. Тестовая эксплуатация КАМАЗ-6282 ONC продлится до 20 марта. Электробус будет курсировать по маршруту №7 через Центральный и Василеостровский районы. Емкости тяговых аккумуляторов должно хватать на 240 километров, затем электробус будет в течение ночи (порядка 5 часов) подзаряжаться в автопарке.
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01.03.2024, 12:36
В разработке российских самолетов возникли технические сложности. Сроки сдвинуты
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) официально объявила о переносе сроков выпуска отечественных гражданских самолетов. Поставки МС-21 начнутся не раньше 2025 года, Superjet 100 и Ил-114-300 появятся в 2026 году.Читать далее
-
01.03.2024, 11:23
В России стартовали продажи нового 7-местного кроссовера Geely. Он на 1 млн рублей дешевле Monjaro
Российский офис Geely объявил о начале продаж новой для нашей страны модели – трехрядного семейного кроссовера Geely Okavango. Новинку предложат в двух уровнях оснащения с безальтернативной связкой 2,0-литрового турбомотора и 7-ступенчатого «робота».Читать далее
-
01.03.2024, 08:15
BMW меняет представление об аэрографии с электронным покрытием E Ink. И готовит революцию в покраске автомобилей
Два года назад BMW привезла в Лас-Вегас на выставку Consumer Electronics Show (CES) концепт-кар, который умеет произвольно менять цвет кузова. Тогда все подумали, что это просто яркий рекламный ход. Но выяснилось, что разработка уникальной технологии E Ink продолжается.Читать далее
-
01.03.2024, 07:42
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Приближаются выборы и в повестке дня вновь возник популярный у российских законодателей вопрос об отмене транспортного налога. Очередной законопроект предлагает полностью заменить его топливными акцизами.Читать далее
-
01.03.2024, 07:05
Байден назвал китайские автомобили опасными. В ответ на аналогичные обвинения со стороны китайцев в адрес Tesla
Президент США Джо Байден поручил провести расследование в отношении импортируемых в страну автомобилей китайского производства. Он назвал их опасными для США.Читать далее
-
01.03.2024, 00:15
Bugatti опередил Ferrari в списке быстрейших суперкаров 2000-х
За последнюю четверть века производители автомобилей сделали гигантский шаг вперед. Электрические технологии позволили создать модели со взрывной динамикой. Но еще в начале 2000-х гиперкар, разменивающий первую «сотню» за 3 – 4 секунды, представлялся чудом техники.Читать далее
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