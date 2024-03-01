В Петербурге приступают к тестированию нового электробуса. Его привезли из Нефтекамска

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В Петербурге уже тестировали китайский Yutong ZK6128BEVG, уфимский «Электрогород» от УТТЗ и белорусский Vitovt Е433. Сегодня к ним присоединился КамАЗ-6282 ONC, собранный на Нефтекамском автозаводе. Как рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, новый электробус выйдет на городские маршруты в рамках подготовки запуска в этом году первой очереди нового парка электробусов на Ржевке. Первые 28 машин для парка уже заказаны, пишет Abn.agency

Вице-губернатор подчеркнул, что поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи по обновлению подвижного транспорта в Северной столице выполняются успешно. «Автобус оснащен всеми необходимыми опциями: зарядками, кондиционерами, информационными табло и валидаторами. Электробус на 100% низкопольный и имеет возможность доступа для маломобильных граждан», – уточнил Кирилл Поляков.

По его словам, все поставляемые электробусы проходят в городе обязательные испытания. Тестовая эксплуатация КАМАЗ-6282 ONC продлится до 20 марта. Электробус будет курсировать по маршруту №7 через Центральный и Василеостровский районы. Емкости тяговых аккумуляторов должно хватать на 240 километров, затем электробус будет в течение ночи (порядка 5 часов) подзаряжаться в автопарке.

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