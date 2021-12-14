В Пулково приедут Bentley на гусеницах, трехметровые «Жигули» и «Победа» на V8
Фото: Автоблогер LIVE
Фото: Автоблогер LIVE
Фото: Автоблогер LIVE
Фото: Автоблогер LIVE
Фото: Автоблогер LIVE
AcademeG (Константин Заруцкий) представит Bentley на гусеницах. Школа авторемонта Carville покажет трехметровые «Жигули», известные как «Big Жига», а команда проекта «Независимый эксперт» во главе с Георгием Медведевым проедут на машине «Безумного Макса» – советской «Победе» 1954 года, восстановленной на базе «Газели» исключительно из отечественных запчастей, и, несмотря на новый мощный двигатель, сохранившей свою первозданную аутентичность.
Кроме того, посетителей ждет презентация новых экспонатов из числа самых популярных и необычных авторских проектов. Константин Заруцкий (AcademeG) представит свой второй «Ультратанк» – «Победу» на гусеницах, а участники проекта Iling Show покажут заниженную «Газель-эвакуатор» на пневмоподвеске и еще более «приземленную» «Ниву – текстура», высота которой составляет всего 104 см. Технология дополненной реальности поможет оживить каждый экспонат и узнать секреты их создания из первых рук.
Автоблогер LIVE организован Outlet Village Пулково. Экспозиция будет работать до 31 января 2022 года, при поддержке Автомотофестиваля «ДвижОк» (Summer Motor Fest). Вход бесплатный.
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