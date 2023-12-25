В России освоили выпуск автомобильных систем ESC: какие модели получат их первыми?
Системы электронной курсовой устойчивости выпускают по полученной компанией лицензии, большинство компонентов приходит из Китая. План на следующий год – 550 тысяч блоков ABS и ESC, приблизительно в равном соотношении. В перспективе предприятие сможет выпускать суммарно 750 тысяч блоков, а при необходимости увеличить объемы до 1,2 млн единиц.
В 2024 году «Итэлма» рассчитывает запустить механическую обработку деталей гидроблока и производство электронных модулей, а также начать применение российских крепежных и изоляционных материалов. В 2025 году большая часть плана по локализации должна быть выполнена, а полностью локализовать производство ESC планируется в 2026 году.
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-
25.12.2023, 14:32
Новые правила продления водительских прав: кому не повезло в 2024 году?
Водительские права, срок действия которых истек в 2022 и 2023 годах, решением Правительства РФ автоматически продлили еще на три года. Больше подобных «подарков» не будет. Особенно не повезло водителям, чьи права истекают в 2024 году.Читать далее
-
25.12.2023, 10:28
5 самых доступных пикапов в России в декабре 2023 года
В 2023 году продажи пикапов увеличились в России в два раза, что говорит о росте интереса отечественных автолюбителей к этим большим и практичным внедорожникам.Читать далее
-
25.12.2023, 09:10
Автомобилисты Красноярска построили рекордную ёлку
В Красноярске несколько сотен автомобилей выстроились в гигантскую елку, установив новый рекорд России. Предыдущий официально зарегистрированный рекорд принадлежал газелистам Южного Урала.Читать далее
-
25.12.2023, 08:33
Японский автопроизводитель остановил пять заводов из-за скандала с краш-тестами
Компания Daihatsu, которая с 2016 года является дочерним предприятием концерна Toyota, была вынуждена как минимум на месяц остановить работу своих автозаводов в Японии из-за громкого скандала с фальсификацией результатов краш-тестов.Читать далее
-
25.12.2023, 07:53
Мантуров рассказал о судьбе АвтоВАЗа: план на 2024 год, условия снижения цен на автомобили и машины для инвалидов
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