В России освоили выпуск автомобильных систем ESC: какие модели получат их первыми?

Ранее мы писали В Костроме стартовало производство ABS НПП «Итэлма» запустило на новой полностью автоматизированной производственной линии серийную сборку блоков ... Читать далее

Летом завод НПП «Итэлма» освоил выпуск электронных блоков для антиблокировочной системы тормозов (ABS), сейчас здесь же запустили серийное производство «санкционно-стойких» систем электронной курсовой устойчивости (ESC). Отечественные автомобили получат российскую ESC уже в начале 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Сначала ESC будут устанавливать на Lada Vesta. Однако, НПП «Итэлма» ведет переговоры о поставках и с другими крупными производителями: ГАЗ, «Москвич» и Geely.

Системы электронной курсовой устойчивости выпускают по полученной компанией лицензии, большинство компонентов приходит из Китая. План на следующий год – 550 тысяч блоков ABS и ESC, приблизительно в равном соотношении. В перспективе предприятие сможет выпускать суммарно 750 тысяч блоков, а при необходимости увеличить объемы до 1,2 млн единиц.

В 2024 году «Итэлма» рассчитывает запустить механическую обработку деталей гидроблока и производство электронных модулей, а также начать применение российских крепежных и изоляционных материалов. В 2025 году большая часть плана по локализации должна быть выполнена, а полностью локализовать производство ESC планируется в 2026 году.

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