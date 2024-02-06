В России стартовали продажи нового семейного кроссовера с дорожным просветом в 210 мм. Сколько он стоит?
Фото: Kaiyi
Покупатели смогут выбирать из двух вариантов. Первый оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 186 л.с. (+ «робот» 7DCT) и предлагается исключительно в комплектации Comfort. В списке оснащения значится светодиодная оптика, панорамная крыша с электроприводом, кожаные сиденья, 14,6-дюймовый тачскин медиасистемы, камеры кругового обзора и внушительный «зимний пакет» с обогревом всех сидений, руля, зеркал и форсунок стеклоомывателя. Также есть круиз-контроль, система контроля полосы движения, система контроля слепых зон, система автоматической парковки и системы помощи при спуске и подъеме. Стоит такой автомобиль от 2 997 900 рублей
Альтернативу ему составляет более богато оснащенный и дорогой кроссовер с 2,0-литровым мотором на 238 л.с. (+ тот же «робот») в исполнении Luxury. Он отличается 20-дюймовыми колесами, цифровой панелью приборов, адаптивным «круизом» и автоматическим дальним светом, продвинутой аудиосистемой с 8 динамиками и другими приятными опциями. Цена – от 3 475 000 рублей.
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Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
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13.12.2023, 22:55
В России представили еще один кроссовер X7 (опять не BMW)
Индекс «Х7» оказался чрезвычайно популярен в мире кроссоверов. Самый известный представитель – BMW X7, но в Россию его официально больше не поставляют. Зато шильдик Х7 примерили на себя две более компактные китайские модели.Читать далее
-
06.02.2024, 12:50
В России могут приостановить взимание штрафов с камер. Очень много ложных фиксаций
Львиную долю штрафов за нарушение ПДД сейчас выписывают на основе данных с дорожных комплексов фото- и видеофиксации. «Умные» камеры умеют распознавать несколько видов нарушений, но, как минимум, от одного из них придется отказаться из-за большого числа ошибок.Читать далее
-
06.02.2024, 08:24
Еще одну легендарную модель сняли с производства. Ее заменит электрический кроссовер
С конвейера британского завода сошел последний универсал Mini Clubman. За всю 55-летнюю историю модели, с момента дебюта в далеком 1969 году, было собрано более 1 млн экземпляров. Ей на смену придет очередной электрокар.Читать далее
-
06.02.2024, 07:39
Самые популярные цвета автомобилей в России. Черный выходит из моды
Генри Форд, один из пионеров автомобилестроения, говорил, что автомобиль может быть любого цвета, при условии, что этот цвет – черный. За последние 100 лет вкусы автолюбителей серьезно изменились.Читать далее
-
06.02.2024, 07:03
Самые популярные кроссоверы и внедорожники января 2024 года. Список из 10 моделей
Первый месяц года российские дилеры завершили с результатом 80,2 тысячи проданных легковых автомобилей, или на 77% больше, чем в январе 2023-го. Титул бестселлера продолжает удерживать Lada Granta, а самой популярной иномаркой остается компактный китайский кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
05.02.2024, 22:58
Трехосный вездеход ЯМАЛ создан для русской зимы: как он преодолевает сугробы
Компания Техинком занимается всем, что связано с колесной техникой. Среди прочего здесь наладили мелкосерийное производство снегоболотоходов ЯМАЛ, которым не нужны дороги.Читать далее
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