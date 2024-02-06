В России стартовали продажи нового семейного кроссовера с дорожным просветом в 210 мм. Сколько он стоит?

Ранее мы писали Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу ... Читать далее

Новый среднеразмерный кроссовер предлагают в 5-местной модификации. Габариты автомобиля: 4710 мм х 1964 мм х 1705 мм, колесная база – 2800 мм. Объем багажного отделения составляет 546 литров, при сложенных сидениях второго ряда он возрастает до 1566 литров. Приличный дорожный просвет в 210 мм позволяет уверенно чувствовать себя на дороге, правда, версий с полным приводом пока нет.

Покупатели смогут выбирать из двух вариантов. Первый оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 186 л.с. (+ «робот» 7DCT) и предлагается исключительно в комплектации Comfort. В списке оснащения значится светодиодная оптика, панорамная крыша с электроприводом, кожаные сиденья, 14,6-дюймовый тачскин медиасистемы, камеры кругового обзора и внушительный «зимний пакет» с обогревом всех сидений, руля, зеркал и форсунок стеклоомывателя. Также есть круиз-контроль, система контроля полосы движения, система контроля слепых зон, система автоматической парковки и системы помощи при спуске и подъеме. Стоит такой автомобиль от 2 997 900 рублей

Альтернативу ему составляет более богато оснащенный и дорогой кроссовер с 2,0-литровым мотором на 238 л.с. (+ тот же «робот») в исполнении Luxury. Он отличается 20-дюймовыми колесами, цифровой панелью приборов, адаптивным «круизом» и автоматическим дальним светом, продвинутой аудиосистемой с 8 динамиками и другими приятными опциями. Цена – от 3 475 000 рублей.

Упомянутые модели: KAIYI X7

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