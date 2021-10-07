В семье «сибирских медведей» пополнение – «лифтованный» УАЗ «Профи», которому нужно придумать имя
Фото: Siberian motorbears
Для этих целей они пригнали «заготовку» в виде «лифтованного «УАЗ «Профи» с двухрядной кабиной, со шноркелем, лебедкой, «самоблоком», на 33-й «МТ-шной» резине. В течение грядущей зимы предстоит сделать съёмный жилой модуль в кузов, летнюю кухню, уличный душ, веерную маркизу, обеспечить будущий автодом водой, отоплением и электричеством и всем остальным, что необходимо для «покатушек» по любым поверхностям.
Это будет облегчённый летний «медведь-проходимец», - так отзываются о новом проекте сибиряки. Дело в том, что в скромном автопарке фирмы уже есть пара «мишек» - «Гризли Грин» на базе все того же УАЗ «Профи» и «Полярный Потап» (Ford Transit), приехавший из Германии. В стадии появления третье «животное» - «Уссурийский Пик», сведения о котором пока что не разглашаются.
Представитель Siberian motorbears информирует о готовности выкладывать в Сеть отчёты по ходу реализации нового проекта. «Это наш личный домашний «медведь», - информирует источник в фирме. – Поэтому для широкого автопроката он будет доступен ограниченно. Но зато маршруты - без всяких ограничений»!
В настоящее время «лифтованному» уазику требуется придумать имя. Фирма предлагает всем желающим поучаствовать в этом креативном деле и, наверное, поощрит автора самого оригинального названия.
Варианты «Гоша Гималайский» и «Уссурийский Усач» не предлагать – они уже представлены на рассмотрение руководством фирмы.
P.S. Для тех, кто знает толк в путешествиях на кемпере, подскажем цены, практикуемые «сибирскими медведями». Как водится, аренда зависит от длительности: от 2 до 10 дней – 12 000 рублей в сутки, от 11 дней – 11 000 рублей.
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