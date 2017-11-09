9 ноября 2017, 13:11
Видео недели: летающее такси – будущее, а не миф
Можете ли вы представить, что уже через пару лет в мире появится первое летающие такси? А такой сервис должен заработать в Дубае, Далласе и Лос-Анджелесе. По крайней мере, это обещает Uber и NASA.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию комического пространства (NASA) пообещало помочь «Уберу» разработать так называемое «летающее такси» в рамках заключенного соглашения. Ожидается, что летательные аппараты, ко всему прочему, получат систему автономного управления.
Вызвать летающий автомобиль клиент сможет с помощью мобильного приложения. Сам же аппарат будет представлять собой смесь «вертолета и самолета, пилоты которого доставляют клиентов в точку назначения. Правда, наверняка появление летающих такси потребуют изменений законодательной базы. Но об этом разработчики пока не думают.
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