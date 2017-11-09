9 ноября 2017, 13:11

Видео недели: летающее такси – будущее, а не миф

Можете ли вы представить, что уже через пару лет в мире появится первое летающие такси? А такой сервис должен заработать в Дубае, Далласе и Лос-Анджелесе. По крайней мере, это обещает Uber и NASA.
^

Верите ли Вы в столь скорое появление летающего такси?
Голосовать
Национальное управление по аэронавтике и исследованию комического пространства (NASA) пообещало помочь «Уберу» разработать так называемое «летающее такси» в рамках заключенного соглашения. Ожидается, что летательные аппараты, ко всему прочему, получат систему автономного управления.

Вызвать летающий автомобиль клиент сможет с помощью мобильного приложения. Сам же аппарат будет представлять собой смесь «вертолета и самолета, пилоты которого доставляют клиентов в точку назначения. Правда, наверняка появление летающих такси потребуют изменений законодательной базы. Но об этом разработчики пока не думают.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Радиаторы отопления
Самыми качественными и надежными будет Италия.
jacko
Утепление дома
На самом деле, вариантов масса. Сейчас огромное разнообразие материалов для утепления. Можно утеплить пенопластом, минеральной ватой, базальтовой ватой и т.д.
Control81
Форум KIA Besta
| Кому: wea362 Доброго времени суток. У меня образовалась проблема с электрической частью, вышлите пожалуйста книгу в личку 62496slav@mail.ru Заранее вам благодарен
Вячеслав
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Автомобиль в лизинг. Есть ли спрос и польза?
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Toyota Fortuner и еще 44 модели
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Видео недели: летающее такси – будущее, а не миф
{{vote_129}} Национальное управление по аэронавтике и исследованию комического пространства (NASA) пообещало помочь «Уберу» разработать так называемое «летающее такси» в рамках заключенного соглашения. Ожидается, что летательные аппараты, ко всему прочему, получат систему автономного управления.Вызвать летающий автомобиль клиент сможет с помощью мобильного приложения. Сам же аппарат будет представлять собой смесь «вертолета и самолета, пилоты которого доставляют клиентов в точку назначения. Правда, наверняка появление летающих такси потребуют изменений законодательной базы. Но об этом разработчики пока не думают.
2017-11-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Краснодар Ярославль Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG