12 февраля 2018, 17:25
Видео: Range Rover преодолел 999 ступеней к Небесным вратам
Гибридный Range Rover Sport совершил захватывающее восхождение по лестнице на горе Тяньмэнь в Китае. Сначала он преодолел 99 поворотов по извилистой дороге, потом взобрался по 999 ступеням лестницы, уклон которой составляет 45 градусов.
Land Rover Range Rover Sport
Выпускается с 2005 г.
Новый от 4 501 000 до 6 994 000 Р
Отзывов: 4
Range Rover проехал по Драконовой Дороге протяженностью 11,3 км. Сверху она выглядит как свернувшийся кольцами дракон, ощетинившийся скалистыми зубцами – отсюда и название. Проехать на скорости по такой дороге - уже получить острые ощущения. Но подъем по 45-градусной лестнице к созданной природой арке в скале – это что-то фантастическое.
После восхождения Хопинь признался, что хотя не раз участвовал в тестах F1, 24-часовых гонках Ле-Мана и Формуле Е, это был один из самых сложных заездов за всю его карьеру. Смотрите и убедитесь сами!
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12.09.2017, 20:33
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20.03.2017, 03:43
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13.03.2017, 16:23
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Отзывы по теме
Вроде только фары и решетку обновили, а выглядит координально посвежевшим
Супер) то что надо) !
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