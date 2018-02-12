12 февраля 2018, 17:25

Видео: Range Rover преодолел 999 ступеней к Небесным вратам

Гибридный Range Rover Sport совершил захватывающее восхождение по лестнице на горе Тяньмэнь в Китае. Сначала он преодолел 99 поворотов по извилистой дороге, потом взобрался по 999 ступеням лестницы, уклон которой составляет 45 градусов.
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Видео: Range Rover преодолел 999 ступеней к Небесным вратам Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Выпускается с 2005 г.
Новый от 4 501 000 до 6 994 000 Р
Отзывов: 4
За рулем внедорожника был китайский гонщик Тун Хопинь, победивший в прошлом году в 24-часовой гонке Ле-Мана в категории LMP2. Автомобиль – обновленная в прошлом году версия Range Rover Sport. Под его капотом 404-сильная установка, состоящая из турбированной «четверки» мощностью 300 л.с., электромотора мощностью 116 л.с., 8-диапазонного автомата и комплекта литий-ионных батарей емкостью 13,1 киловатт-часа.

Range Rover проехал по Драконовой Дороге протяженностью 11,3 км. Сверху она выглядит как свернувшийся кольцами дракон, ощетинившийся скалистыми зубцами – отсюда и название. Проехать на скорости по такой дороге - уже получить острые ощущения. Но подъем по 45-градусной лестнице к созданной природой арке в скале – это что-то фантастическое.

После восхождения Хопинь признался, что хотя не раз участвовал в тестах F1, 24-часовых гонках Ле-Мана и Формуле Е, это был один из самых сложных заездов за всю его карьеру. Смотрите и убедитесь сами!
Автоспорт Ленд Ровер Рэйндж Ровер Спорт

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Отзывы по теме
Land Rover обновила Range Rover Sport
Вроде только фары и решетку обновили, а выглядит координально посвежевшим
Алекс
ММАС-2014: Range Rover Sport SVR добрался до России
Супер) то что надо) !
Сергей2225
Jaguar Land Rover получила престижные награды
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gena255
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Видео: Range Rover преодолел 999 ступеней к Небесным вратам
{{model_1651}}За рулем внедорожника был китайский гонщик Тун Хопинь, победивший в прошлом году в 24-часовой гонке Ле-Мана в категории LMP2. Автомобиль – обновленная в прошлом году версия Range Rover Sport. Под его капотом 404-сильная установка, состоящая из турбированной «четверки» мощностью 300 л.с., электромотора мощностью 116 л.с., 8-диапазонного автомата и комплекта литий-ионных батарей емкостью 13,1 киловатт-часа.Range Rover проехал по Драконовой Дороге протяженностью 11,3 км. Сверху она выглядит как свернувшийся кольцами дракон, ощетинившийся скалистыми зубцами – отсюда и название. Проехать на скорости по такой дороге - уже получить острые ощущения. Но подъем по 45-градусной лестнице к созданной природой арке в скале – это что-то фантастическое.После восхождения Хопинь признался, что хотя не раз участвовал в тестах F1, 24-часовых гонках Ле-Мана и Формуле Е, это был один из самых сложных заездов за всю его карьеру. Смотрите и убедитесь сами!
2018-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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