Владельцев Lixiang предупредили: очередное обновление ПО превратит автомобиль в «кирпич»

Ранее мы писали «Серые» автомобили Lixiang грозят превратить в «кирпичи» Официальный представитель бренда Lixiang (Li Auto) в России, компания Sinomach Auto, намерена ужесточить контроль ... Читать далее

Проблема затронула модели, поставленные в Россию по альтернативным каналам, без гарантий и договоров с заводом-изготовителем. По информации компании «Автовернисаж», которая занимается поставками таких машин, при завершении обновления связь теряется у всех блоков, кроме лидара, что делает автомобиль непригодным к полноценной эксплуатации.

Дилер утверждает, что в обновлении программного обеспечения реализован механизм, направленный на борьбу с «серым» импортом. Однако тестирование этого функционала проводилось недостаточно тщательно, что привело к нежелательным последствиям для потребителей. Как отмечают специалисты, завод уже готовит отлаженное обновление OTA 7.4.1, которое должно предотвратить такие блокировки у непрошитых машин. Однако владельцам заблокированных автомобилей оно уже не поможет. Кроме того, есть опасения, что даже новые версии ПО будут работать только в Китае и странах официального распространения бренда, но не за его пределами, в том числе в России.

Фото: Lixiang

Официальный дистрибьютор Lixiang в России – компания Sinomach Auto – ситуацию пока не подтверждает. В комментарии «Известиям» представитель заявил, что «такого быть не может», и объяснил возможные сбои квалификацией установщиков. При этом директор по международным отношениям Lixiang якобы сообщил дилерам, что проблема будет решена к концу июля 2025 года, и владельцы смогут обратиться к официальным сервисам для разблокировки. Тем временем эксперты рынка напоминают, что такая практика – не новость. Подобные действия со стороны производителей уже применялись у Zeekr, а идея блокировок через обновления активно используется в мировой практике для контроля за несанкционированным импортом.

Фото: Lixiang

Ранее мы писали Li Auto делает шаг навстречу: владельцы «серых» кроссоверов смогут легализовать их Компания Sinomach Auto, официальный дистрибьютор китайского бренда Lixiang (Li Auto) в России, совместно с ... Читать далее

Между тем, директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх заявил, что в их практике таких случаев пока не было, а Николай Иванов из «Рольфа» добавил, что «серые» машины, ввезенные без ОТТС, все равно пользуются спросом, несмотря на риск ограничений. По мнению автоэксперта Олега Мосеева, китайским брендам не стоит жестко закрывать доступ к обновлениям – ведь российский рынок остается важным для продвижения их продукции за пределы Европы. А значит, вместо блокировок лучше сосредоточиться на развитии официального бизнеса и лояльности покупателей.

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