Водитель разбил свой Ferrari, его догнал Seat Leon: видео огненной аварии
Фото: carscoops.ru
Когда машина с регистратором проезжает мимо места аварии, мы видим Seat с разбитой «мордой», а в сотне метрах впереди – Ferrari без заднего бампера, припаркованный на обочине. Водитель итальянского суперкара пребывает в полном отчаянии и буквально рвет на себе волосы. Он знает, что купить совершенно новый Seat выйдет дешевле, чем отремонтировать Ferrari.
В комментариях к видео автор уточняет, что оба автомобиля столкнулись с грузовиком, после чего Seat врезался в заднюю часть Ferrari, а затем в отбойник. Сообщается, что три человека получили легкие травмы, но все они отказались от госпитализации.
- 920 000 РSeat Leon 2014 в Москве
- 589 000 РSeat Leon 2012 в Москве
- 750 000 РSeat Leon 2011 в Москве
- 1 220 000 РSeat Leon 2014 в Москве
- 915 000 РSeat Leon 2013 в Москве
- 965 000 РSeat Leon 2014 в Москве
- 725 000 РSeat Leon 2012 в Москве
- 39 270 000 РFerrari 812 2019 в Москве
- 1 130 000 РSeat Leon 2014 в Москве
- 995 000 РSeat Leon 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий