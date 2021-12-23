Взгляните на спорткар, который еще 60 лет назад превосходил по динамике Bugatti Veyron
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
В 1959 году на трассе в Бонневилле гонщик Филл Хилл сумел разогнаться на MG EX181 до невероятных по тем временам 410,23 км/ч. Для сравнения, Bugatti Veyron начала 2000-х годов набирал порядка 402 км/ч, но для этого ему требовался внушительный 16-цилиндпровый мотор объемом 16,4 литра и мощностью 1015 л.с. Таким образом, MG EX181 развивает 1,34 км/ч на каждую лошадиную силу, а у Bugatti Veyron этот показатель в 4 раза меньше и равен 0,37. Уникальный MG EX181 дожил до наших дней и сейчас хранится в музее Heritage Motor Centre в Гайдоне (Великобритания).
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