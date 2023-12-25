Японский автопроизводитель остановил пять заводов из-за скандала с краш-тестами

Ранее мы писали Toyota оказалась вовлечена в крупный скандал с фальсификацией краш-тестов Как минимум на четырех моделях накануне сертификационных испытаний были произведены определенные доработки ... Читать далее

Первые сообщения о проблемах у Daihatsu появились в мае 2023 года. Выяснилось, что автомобили, предназначенные для участия в краш-тестах, предварительно модифицировали, например, укрепляли двери. В противном случае им было бы не пройти сертификацию. Сначала речь шла о четырех моделях, в том числе выпускаемых под брендом Toyota. Проведенное расследование выявило 174 нарушения и показало, что в скандале замешаны более шести десятков моделей, как Daihatsu, так и Toyota. В списке значатся такие популярные автомобили, как Toyota Probox, Town Ace, Roomy и Pixis.

Сейчас Daihatsu объявила о приостановке конвейеров на главном заводе в префектуре Осака, трех предприятиях в префектурах Киото и Сига, а также на заводе дочерней компании Daihatsu Kyushu. Простой продлиться минимум месяц, сообщает японский телеканал NHK. За это время компания недовыпустит порядка 70 тысяч автомобилей. Сейчас решается вопрос с компенсациями поставщикам комплектующих.

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