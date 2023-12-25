Японский автопроизводитель остановил пять заводов из-за скандала с краш-тестами
Сейчас Daihatsu объявила о приостановке конвейеров на главном заводе в префектуре Осака, трех предприятиях в префектурах Киото и Сига, а также на заводе дочерней компании Daihatsu Kyushu. Простой продлиться минимум месяц, сообщает японский телеканал NHK. За это время компания недовыпустит порядка 70 тысяч автомобилей. Сейчас решается вопрос с компенсациями поставщикам комплектующих.
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25.12.2023, 09:10
Автомобилисты Красноярска построили рекордную ёлку
В Красноярске несколько сотен автомобилей выстроились в гигантскую елку, установив новый рекорд России. Предыдущий официально зарегистрированный рекорд принадлежал газелистам Южного Урала.Читать далее
-
25.12.2023, 07:53
Мантуров рассказал о судьбе АвтоВАЗа: план на 2024 год, условия снижения цен на автомобили и машины для инвалидов
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, сколько АвтоВАЗ зарабатывает на одном автомобиле Lada Vesta и назвал два условия, которые необходимы для снижения цен.Читать далее
-
25.12.2023, 07:25
ГИБДД Ростовской области опубликовала видео ДТП, в котором погибли четыре человека
Днем в воскресенье, 24 декабря, на трассе Ростов – Волгодонск произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей, Hyundai Solaris и Kia Cerato. Выжить удалось лишь одной женщине.Читать далее
-
25.12.2023, 00:11
АвтоВАЗ испытывает электрическую Lada Niva: подробности проекта
Работа над проектом электрического Lada e-Largus подходит к концу, первые предсерийные экземпляры в декабре собрали в Ижевске. Одновременно на АвтоВАЗе решили выпустить электрическую версию внедорожника Lada Niva.Читать далее
-
25.12.2023, 00:08
Прокатная фирма отказалась выдать Mercedes-AMG чемпиону Формулы-1: он еще слишком молод для такой мощной машины
Курьезный случай произошел в Португалии с Максом Ферстаппеном, трехкратным чемпионом мира Формулы-1. Человеку, который отлично управляет мощными болидами, менеджеры прокатной конторы Sixt отказались выдать Mercedes-AMG GT, сославшись на его юный возраст.Читать далее
-
23.12.2023, 22:59
Момент смертельной аварии на МКАД попал на видео: 20-летний шашечник убил двоих
Вечером в субботу, 23 декабря, на внешней стороне 49-го километра МКАД произошло массовое ДТП, в котором погибли водитель и пассажир внедорожника Great Wall. Их протаранил 20-летний «гонщик» на Toyota.Читать далее
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