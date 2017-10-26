26 октября 2017, 16:22

Юбилей бренда F Lexus отмечает спецверсиями

Компания Lexus подготовила модели RC F и GS F в особом исполнении. Выпуск новых модификаций приурочен к 10-летнему юбилею подразделения F, которое специализируется на выпуске спортивных версий автомобилей марки.
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  Юбилей бренда F Lexus отмечает спецверсиями Lexus GS, Lexus RC Юбилей бренда F Lexus отмечает спецверсиями Lexus GS, Lexus RC Юбилей бренда F Lexus отмечает спецверсиями Lexus GS, Lexus RC Юбилей бренда F Lexus отмечает спецверсиями Lexus GS, Lexus RC Юбилей бренда F Lexus отмечает спецверсиями
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Обе модели из лимитированного выпуска выделяются среди прочих серой матовой окраской кузова и синими тормозными суппортами. А модель RC F получила кузовные элементы из непокрытого колером углепластика.

Автомобили обладают титановой системой выхлопа и модернизированными амортизаторами. Инженеры снабдили новинки 5-литровыми двигателями V8, мощность которых достигает 467 «лошадей». Разгон до 100 км/ч с места займет 4,4 секунды.

Салон особенных модификаций украшен карбоновыми панелями. Привлекает внимание обивка, выполненная из кожи белого и синего цвета с контрастным синим декором. С конвейера сойдет по 500 единиц RC F и GS F. Для покупателей модели станут доступны весной 2018 года. Новинки не выйдут за пределы японского рынка.

Ранее на автосалоне в Токио Lexus показала флагманский седан LS+, получивший новую систему искусственного интеллекта. Как утверждают создатели, их разработка во многом превосходит ныне существующие технологии автопилота и способна обеспечить более высокий уровень комфорта и безопасности.

АвтоМудрость Лексус ГС, РС

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Avt
Отзыв о Lexus GS 450h 2007 года
Крайне недоволен машиной, но вынужден с ней мучаться до последнего.
MEGABAHO
Отзыв о Lexus GS 2003 года
Автомобиль достойный в своем классе, производит впечатление система стабилизации (не раз выручала при сложных заносах) . Не очень много места в салоне для задних пассажиров, в сравнении например, с Максимой.
krugerudomlya
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Юбилей бренда F Lexus отмечает спецверсиями
{{material_121487}}Обе модели из лимитированного выпуска выделяются среди прочих серой матовой окраской кузова и синими тормозными суппортами. А модель RC F получила кузовные элементы из непокрытого колером углепластика.Автомобили обладают титановой системой выхлопа и модернизированными амортизаторами. Инженеры снабдили новинки 5-литровыми двигателями V8, мощность которых достигает 467 «лошадей». Разгон до 100 км/ч с места займет 4,4 секунды.Салон особенных модификаций украшен карбоновыми панелями. Привлекает внимание обивка, выполненная из кожи белого и синего цвета с контрастным синим декором. С конвейера сойдет по 500 единиц RC F и GS F. Для покупателей модели станут доступны весной 2018 года. Новинки не выйдут за пределы японского рынка.Ранее на автосалоне в Токио Lexus показала флагманский седан LS+, получивший новую систему искусственного интеллекта. Как утверждают создатели, их разработка во многом превосходит ныне существующие технологии автопилота и способна обеспечить более высокий уровень комфорта и безопасности.
2017-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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