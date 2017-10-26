Юбилей бренда F Lexus отмечает спецверсиями
Автомобили обладают титановой системой выхлопа и модернизированными амортизаторами. Инженеры снабдили новинки 5-литровыми двигателями V8, мощность которых достигает 467 «лошадей». Разгон до 100 км/ч с места займет 4,4 секунды.
Салон особенных модификаций украшен карбоновыми панелями. Привлекает внимание обивка, выполненная из кожи белого и синего цвета с контрастным синим декором. С конвейера сойдет по 500 единиц RC F и GS F. Для покупателей модели станут доступны весной 2018 года. Новинки не выйдут за пределы японского рынка.
Ранее на автосалоне в Токио Lexus показала флагманский седан LS+, получивший новую систему искусственного интеллекта. Как утверждают создатели, их разработка во многом превосходит ныне существующие технологии автопилота и способна обеспечить более высокий уровень комфорта и безопасности.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное