Зацени новый автомобиль, который заставит плакать детей на Ближнем Востоке
Фото: Aznom
Фото: Aznom
Фото: Aznom
Фото: Aznom
Фото: Aznom
Фото: Aznom
Фото: Aznom
Фото: Aznom
Фото: Aznom
Само название модели, Palladium, должно ассоциироваться с роскошными просторными резиденциями знатных римлян. Длина автомобиля достигает 6 метров, а высота – 2 метров. Все кузовные панели изготовлены вручную. Всего планируется выпустить десять экземпляров, каждый из которых получит оснащение в полном соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика.
Роскошный автомобиль создан на базе Ram 1500 и оснащен 6,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, способным выдавать 850 л.с. и 1050 Нм крутящего момента. Мощному мотору требуются не менее мощные тормоза: 420-миллиметровые карбон-керамические спереди с четырехпоршневыми суппортами и 450-миллиметровые сзади с десятипоршневыми суппортами.
Одновременно с седаном Palladium компания Aznom планирует представить еще три модели: кабриолет Serpas, купе Serpas Coupe и суперкар Dolcevita. В основе первого лежит шасси Radical Rapture SL. Купе построено на базе Lotus Emira, а Dolcevita – на базе Mercedes-AMG GT.
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