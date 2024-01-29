Завод АвтоВАЗа заплатит 60 млн рублей за дефектный Infiniti

Ранее мы писали Петербуржец отсудил у завода 28 млн рублей за бракованный BMW X6 Московский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону владельца BMW X6, который купил свой автомобиль ... Читать далее

Как выяснили журналисты Abn.Agency , изучив материалы дела из базы Федеральной службы судебных приставов, несколько лет назад житель Нижегородской области приобрел автомобиль Infiniti за 4,1 млн рублей. На машину действовала стандартная заводская гарантия: 3 года или 100 тыс. километров. На пробеге около 70 тыс. километров владельцу пришлось поменять двигатель. На тот момент импортером автомобиля выступало российское подразделение Nissan, поэтому свою претензию владелец направил туда, но получил отказ.

Автовладелец обратился в суд, но пока шло рассмотрение дела, Nissan успел уйти из России. Японский производитель продал все свои российские активы ФГУП НАМИ, которое в свою очередь передало АвтоВАЗу обязательства сервисного обслуживания и автозавод Nissan в Петербурге. Поскольку суд встал на сторону автомобилиста и присудил ему компенсацию в размере 61,2 млн рублей, деньги будет выплачивать «Автозавод Санкт-Петербург», 99% которого сейчас принадлежат АвтоВАЗу.

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