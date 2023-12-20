«Зеленым крокодилам» MAN нашли замену в Саранске

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Эвакуаторы ЦОДД, стоящие на страже порядка на московских муниципальных парковках, за расцветку и хищный характер в народе прозвали «зелеными крокодилами». Большинство из них базируются на шасси MAN, что на фоне действующих санкций создает много трудностей не только с обслуживанием, но и с плановой модернизацией автопарка.

Как выяснила редакция Quto, Саранский завод автосамосвалов (САЗ) разработал немецким машинам замену. Предприятие подготовило целую линейку эвакуаторов на базе 10-тонного шасси «Газона Next». В нее вошли версии как с простой и практичной ломаной, так и с более сложно устроенной сдвижной платформами. Спецтехника может перевозить внедорожники, грузовики и дорожные машины.

Фото: САЗ

Для производства эвакуаторов на САЗ закупили новые сварочные столы и смонтировали дробеструйную камеру. В планах - возвести новую камеру окраски, а для повышения коррозионной стойкости металлоконструкций уже освоили метод горячей оцинковки. Помимо эвакуаторов САЗ выпускает мусоровозы, пищевые цистерны, бункеровозы на базе грузовиков «Валдай 8» и «Газон Next», а также самосвалы на базе «ГАЗелей». Идет разработка топливозаправщиков и новых модификаций самосвалов.

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