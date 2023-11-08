Зимой в машине запахло бензином: почему?

Ранее мы писали Эксперты назвали неожиданно простой способ снизить расход топлива зимой С наступлением холодов возрастает и расход топлива. Требуется дольше прогревать двигатель, включать печку ... Читать далее

Журналисты издания Pravda.Ru опросили экспертов и выяснили, о чем может говорить запах топлива в салоне автомобиля. Самое простое объяснение – неплотно закрученная крышка заливной горловины топливного бака. В этом случае запах топлива будет интенсивнее в районе заднего сидения. Гораздо серьезнее дела обстоят в случае износа гибких соединений в выхлопной системе или ослабления уплотнительных колец между элементами. Другой вероятный источник неприятного запах – каталитический нейтрализатор. Его можно исключить, заехав на рампу и осмотрев систему снизу при работающем двигателе.

Самой серьезной причиной запаха топлива – течь в топливопроводах или бензобаке. В отличие от дизеля, бензин или его пары могут воспламениться от малейшей искры, будь то замыкание в проводке или брошенный на дорогу тлеющий окурок. Эксперты советуют не тянуть с поиском неисправности и визитом в автосервис.

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