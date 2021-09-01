«Злая» версия Toyota Land Cruiser от GR Sport: известны цены в России
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
В оснащение вошла кожаная отделка салона, постоянный полный привод, три дифференциала с жесткими блокировками и полный набор электронных ассистентов (система помощи при движении по бездорожью Multi-Terrain Monitor с камерами кругового обзора и обновленная система поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control, работающая в паре с системой Off-Road Turn Assist). Эксклюзивно для топовой версии инженеры Toyota внесли изменения в настройки системы кинетической стабилизации E-KDSS для езды по твердым покрытиям.
Покупатели могут выбирать между двумя типами моторов: 3,5-литровым бензиновым (415 л.с., 650 Нм) и 3,3-литровым дизельным (299 л.с., 700 Нм). Оба работают в паре с 10-диапазонной автоматической коробкой передач. Бензиновая версия стоит от 7 620 000 рублей, дизельная – от 7 684 000 рублей.
- 2 900 000 РBMW 5 серия 2016 в Москве
- 5 700 000 РBMW 7 серия 2017 в Москве
- 290 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 890 000 РMercedes CLS-класс 2012 в Москве
- 1 050 000 РLexus RX 2006 в Москве
- 550 000 РVolvo S80 2007 в Москве
- 150 000 РВАЗ (Lada) 2110 2003 в Москве
- 288 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 1 150 000 РVolkswagen Tiguan 2019 в Москве
- 2 650 000 РBMW X7 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий