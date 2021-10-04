10 самых странных автомобилей 1990-х годов
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Автомобили, созданные в 90-е годы прошлого века, по-видмому стали последними, спроектированным с помощью карандаша и глины, а не в графическом редакторе, как все современные модели. Все они отличались яркой индивидуальностью, но некоторые – даже чересчур яркой.
Suzuki X-90 (1996)
Журналисты описывали Suzuki X-90 как «бесподобный пузырь» с «бритым хвостом, большой стеклянной крышей, пучеглазыми фарами и выпуклыми крыльями». Автомобильчик получился забавным, но желающих купить его нашлось немного. Через полтора года продаж Suzuki сняла его с производства.
Yamaha OX99-11 (1992)
Было время, когда Yamaha, знаменитый японский производитель мотоциклов и музыкальных инструментов, поставлял двигатели для болидов Формулы-1. Затем компания решила выпустить собственный мощный спорткар. Всего было построено три прототипа OX99-11 с 3,5-литровыми атмосферниками V12 мощностью более 400 сил. Коммерческого развития проект не получил, зато автомобили сейчас представляют огромный интерес для коллекционеров. В 2020 году один из них ушел с аукциона за 1,3 млн долларов.
Qvale Mangusta (1999)
Множество ключевых узлов и агрегатов спорткару досталось от Ford Mustang SVT Cobra, включая 4,6-литровый восьмицилиндровый двигатель мощностью 320 л.с. Общим у автомобилей был даже интерьер. Но конструкция получилась оригинальной, с двойными поперечными рычагами. Qvale Mangusta выпускали на протяжении нескольких лет, пока ему на смену ни пришел другой загадочный автомобиль, купе MG XPower SV.
Aixam Mega Track (1995)
Aixam Mega Track – революционный суперкар, который сочетает в себе мощный мотор и неплохие внедорожные характеристики. Четырехместный тяжелый автомобиль оснащался 6,0-литровым мотором V12 от Mercedes-Benz S-Class (W140), а дорожный просвет в 220 мм позволял водителю смело съезжать с ровного асфальта на грунтовку.
Plymouth Prowler (1997)
Яркий родстер Prowler стал последней попыткой компании Plymouth вернуть любовь клиентов и поправить пошатнувшееся финансовое положение. Многие детали он делил с седанами Chrysler, в том числе внушительный мотор V6. Но покупатели новинку не оценили. Среди прочего, нарекания вызывал до невозможности маленький багажник. Компании даже пришлось выпустить специальный прицеп, который позволял владельцам Prowler брать с собой в дорогу хоть немного вещей.
Fiat Multipla (1998)
Автомобиль – неизменный лидер всех списков самых уродливых моделей. Multipla ужасна со всех сторон, но хуже всего непонятный выступ под лобовым стеклом, на котором размещаются дополнительные фары. Покупатели новаторство не оценили. Не смог исправить ситуацию и рестайлинг 2004 года.
Nissan S-Cargo (1990)
Дизайнеры фургона S-Cargo черпали вдохновение во французской малолитражке Citroеn 2CV 1950 годов. Но получившийся в итоге автомобиль критики сравнивали лупоглазым морским чудовищем. Хотя по замыслу создателей, S-Cargo должен был напоминать не морское животное, а улитку. Его имя созвучно французскому слову «escargot» или «улитка». Не понравился автомобиль и потенциальным покупателям. По габаритам он был ощутимо меньше Mini Cooper, а скромные размеры его кузова не устраивали даже курьерские службы. В итоге, за три года было продано лишь 8 000 экземпляров.
Honda Insight (1999)
Гибридный хэтчбек Honda Insight считается одним из первых в мире гибридных автомобилей. Расход топлива составлял менее 4 литров на «сотню». Но в конце 1990-х цены на бензин были низкими, а гибридные технологии – странными и малопонятными простым обывателям. В конечном итоге, стильный двухдверный Insight проиграл более практичному Toyota Prius.
Panoz Roadster (1992)
Родстер был первым американским автомобилем, в конструкции которого активно использовался алюминий. Из этого материала была изготовлена рама и кузовные элементы. В итоге, спорткар Panoz, оснащенный массивным 5,0-литровым мотором Ford V8, весил всего 1 180 килограммов. Разгон с места до 100 км/ч занимал 4,3 секунды, а максимальная скорость достигала 225 км/ч.
BMW Z1 (1988)
Родстер знаменит, прежде всего, своими дверями уникальной конструкции, которые вместо того, чтобы открываться наружу или вверх, убираются в порог машины. И да, можно ездить с открытыми дверями. Модель выпускалась до 1991 года. Преемник BMW Z3 выглядел более традиционно и появился только в 1995 году.
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