Посмотри на машины с самыми крутыми дверьми
Mercedes-Benz 300SL
Появившаяся в 50-х годах прошлого века, эта машина была просто потрясающей. Не зря ее считают первым в истории суперкаром, ведь она сочетала в себе фантастический дизайн, передовые технологии, невероятную для тех времен скорость в 260 км/ч, и, конечно же, удивительные двери «крылья чайки». Чаще всего именно эти двери-крылья приходят первыми на ум, когда речь заходит об этой модели.
В отличие от обычных, двери 300SL крепились петлями к крыше и в открытом состоянии напоминали крылья птицы, готовой сорваться с места и взмыть в высь. В общем-то, сходство с птицей было оправдано – машина дарила потрясающее чувство скорости и свободы на дороге.
BMW Z1
Это сейчас серия Z популярна, а в конце 80-х была одна единственная машина, созданная как концепткар. Её успех заставил компанию BMW пересмотреть свои планы и отправить машину в серийное производство, правда ограниченной серией.
Несмотря на общую крутость всей машины в целом, особого внимания удостоились ее двери, ну или их отсутствие в классическом понимании. До этого ни одна машина, какими бы странными они ни были, не выходила с чем-то подобным. Всего одно нажатие кнопки превращало двери в пороги – они опускались вертикально, как стекла в окнах.
Lamborghini Countach
Компания Lamborghini всегда знала толк в дизайне машин. А все благодаря экстремальным решениям, в том числе выбору расцветок кузова, и дверям-ножницам. Кстати, давно уже они именуются не иначе как ламбо-двери, в честь создателей.
Модель Countach стала первой обладательницей таких дверей. Правда, как бы хорошо мы не думали об эксцентричных дизайнерах компании, выбор этих дверей были продиктован не страстью к эпатажу, а конструктивной необходимостью. Ширина машины и трубчатое шасси делали невозможной установку стандартных дверей.
Koenigsegg Agera
Этот шведский бренд на рынке менее 30 лет, но уже успел утвердиться в качестве одного из лидеров в сегменте суперкаров. Невероятная мощность, роскошный внешний вид и интерьеры, в сочетании с передовыми технологиями сделали его машины очень привлекательными.
А еще Koenigsegg может похвастаться дверьми, которых нет больше ни у кого! Они движутся в двух плоскостях, в отличие от всех прочих, открываясь дверь выдвигается слегка наружу и одновременно поворачивается на особом шарнире до угла 90 градусов.
Ford GT
Пару лет назад вышел фильм «Ford против Ferrari», в нем рассказывалось о грандиозной победе компании Ford, известной своими семейными машинами, над Ferrari. В честь этой победы, и той самой машины, что победила итальянцев в гонке в Ле Мане, и была выпущена новая модель Ford GT. Правда гонка была в 60-х, а машину выпустили в 2000-х, но не в этом суть!
Вроде бы ничего особенного, двери открывающиеся наружу, но они открывались вместе с крышей, которая была частью дверей. По замыслу создателей оригинальной гоночной машины такие двери должны были ускорить процесс смены гонщиков.
McLaren F1
В начале 90-х годов компания McLaren решила, что пора ей создать нечто, что будет доминировать не только на треке, но покажет класс на обычной дороге. Так появился F1. И он не разочаровал никого, ни создателей, ни покупателей!
Он стал самым быстрым автомобилей 90-х, имея внешность суперкара и скорость 360 км/ч. Но было еще одно отличие, выделявшее эту машину среди прочих – двери «крыло бабочки». Словно крылья прекрасной бабочки, двери McLaren F1 скользили вверх и вниз на своих петлях, прикрепленных к стойкам.
Tesla Model X
Нельзя сказать, что компания Tesla придумала что-то реально новое в плане дверей. Но все же нельзя не отметить этот внедорожник 2015 года с электродвигателем, который стал событием года и одним из самых крутых кроссоверов на рынке в тот момент.
Да, он разгонялся до сотни за 3 секунды, но мы уверены – дизайн сыграл не последнюю роль в его успехе. Задние двери «крылья» (не будем спорить какой птице они принадлежат), все же куда круче, чем те, которые представил Mercedes-Benz 300SL 60 лет назад. Они имеют датчик, который обнаруживал препятствие для открывания, избавляя владельцев от крайне досадных проблем с царапинами.
Rolls-Royce Phantom
Разве может кто-то в этом мире создавать люксовые седаны лучше, чем Rolls-Royce? Конечно нет! Эти машины придуманы для тех, кто ценит комфорт и предпочитает наслаждаться поездкой на просторном пассажирском кресле. Поэтому в компании так трепетно относятся к проработке всего, что касается задних сидений и их удобства. Но чтобы с комфортом ехать, надо с не меньшим комфортом сесть в машину. Мало какие задние двери способны это обеспечить, но только не у компании Rolls-Royce. Ее двери открываются наружу и назад, а не вперед, как у стандартных машин.
Кто-то до сих пор называет их суицидальными дверьми, но мы уверены, что это по-настоящему шикарные двери для тех, кто выбирает люксовые задние сиденья и роскошь частного лайнера!
Lamborghini Egoista
Пока это только концепт-кар, но очень многие уже сейчас мечтают, что он пойдет серийное производство. В этой машине все стилизовано под истребитель, в том числе и дверь, она сделана в виде навеса, при желании можно от него совсем избавиться и получить истребитель-кабриолет. Так что пилот, то есть водитель, должен прочувствовать себя как минимум берущим разгон на взлетно-посадочной полосе.
BMW Isetta
Легендарная машина, спасшая когда-то бренд от разорения, была не только крайне необычной, но еще и невероятно популярной машиной. Isetta была крошечной, очень экономичной и позволяла на неплохой скорости перемещаться одному или двум пассажирам.
Поскольку размеры ее были очень скромны, возникала проблема с дверьми, стандартные крепить было некуда. Может кто-то другой и забраковал бы проект, но не компания BMW! В итоге вся передняя часть машины превратилась в дверь, которая откидывалась вместе с рулевой колонкой. Главная цель – комфортная посадка в авто – была достигнута, а остальное уже совершенно неважно.
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