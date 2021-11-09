Посмотри на машины с самыми крутыми дверьми

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Chery CHERYEXEED Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Derways Dodge DongFeng FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Luxgen Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Auto MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Saturn Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
CHERYEXEED
DongFeng
FAW
Foton
Fuqi
GAC
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
9 ноября 2021, 12:00

Посмотри на машины с самыми крутыми дверьми

Представляем подборку машин, чьи производители не поленились сделать двери не только функциональным элементом авто, но еще и стильным элементом, подчеркивающим индивидуальность и уникальность машины. А в итоге их машины получили самые крутые двери!
Mclaren

Mercedes-Benz 300SL

Появившаяся в 50-х годах прошлого века, эта машина была просто потрясающей. Не зря ее считают первым в истории суперкаром, ведь она сочетала в себе фантастический дизайн, передовые технологии, невероятную для тех времен скорость в 260 км/ч, и, конечно же, удивительные двери «крылья чайки». Чаще всего именно эти двери-крылья приходят первыми на ум, когда речь заходит об этой модели.

В отличие от обычных, двери 300SL крепились петлями к крыше и в открытом состоянии напоминали крылья птицы, готовой сорваться с места и взмыть в высь. В общем-то, сходство с птицей было оправдано – машина дарила потрясающее чувство скорости и свободы на дороге.

BMW Z1

Это сейчас серия Z популярна, а в конце 80-х была одна единственная машина, созданная как концепткар. Её успех заставил компанию BMW пересмотреть свои планы и отправить машину в серийное производство, правда ограниченной серией.

Несмотря на общую крутость всей машины в целом, особого внимания удостоились ее двери, ну или их отсутствие в классическом понимании. До этого ни одна машина, какими бы странными они ни были, не выходила с чем-то подобным. Всего одно нажатие кнопки превращало двери в пороги – они опускались вертикально, как стекла в окнах.

Lamborghini Countach

Компания Lamborghini всегда знала толк в дизайне машин. А все благодаря экстремальным решениям, в том числе выбору расцветок кузова, и дверям-ножницам. Кстати, давно уже они именуются не иначе как ламбо-двери, в честь создателей.

Модель Countach стала первой обладательницей таких дверей. Правда, как бы хорошо мы не думали об эксцентричных дизайнерах компании, выбор этих дверей были продиктован не страстью к эпатажу, а конструктивной необходимостью. Ширина машины и трубчатое шасси делали невозможной установку стандартных дверей.

Koenigsegg Agera

Этот шведский бренд на рынке менее 30 лет, но уже успел утвердиться в качестве одного из лидеров в сегменте суперкаров. Невероятная мощность, роскошный внешний вид и интерьеры, в сочетании с передовыми технологиями сделали его машины очень привлекательными.

А еще Koenigsegg может похвастаться дверьми, которых нет больше ни у кого! Они движутся в двух плоскостях, в отличие от всех прочих, открываясь дверь выдвигается слегка наружу и одновременно поворачивается на особом шарнире до угла 90 градусов.

Ford GT

Пару лет назад вышел фильм «Ford против Ferrari», в нем рассказывалось о грандиозной победе компании Ford, известной своими семейными машинами, над Ferrari. В честь этой победы, и той самой машины, что победила итальянцев в гонке в Ле Мане, и была выпущена новая модель Ford GT. Правда гонка была в 60-х, а машину выпустили в 2000-х, но не в этом суть!

Вроде бы ничего особенного, двери открывающиеся наружу, но они открывались вместе с крышей, которая была частью дверей. По замыслу создателей оригинальной гоночной машины такие двери должны были ускорить процесс смены гонщиков.

McLaren F1

В начале 90-х годов компания McLaren решила, что пора ей создать нечто, что будет доминировать не только на треке, но покажет класс на обычной дороге. Так появился F1. И он не разочаровал никого, ни создателей, ни покупателей!

Он стал самым быстрым автомобилей 90-х, имея внешность суперкара и скорость 360 км/ч. Но было еще одно отличие, выделявшее эту машину среди прочих – двери «крыло бабочки». Словно крылья прекрасной бабочки, двери McLaren F1 скользили вверх и вниз на своих петлях, прикрепленных к стойкам.

Tesla Model X

Нельзя сказать, что компания Tesla придумала что-то реально новое в плане дверей. Но все же нельзя не отметить этот внедорожник 2015 года с электродвигателем, который стал событием года и одним из самых крутых кроссоверов на рынке в тот момент.

Да, он разгонялся до сотни за 3 секунды, но мы уверены – дизайн сыграл не последнюю роль в его успехе. Задние двери «крылья» (не будем спорить какой птице они принадлежат), все же куда круче, чем те, которые представил Mercedes-Benz 300SL 60 лет назад. Они имеют датчик, который обнаруживал препятствие для открывания, избавляя владельцев от крайне досадных проблем с царапинами.

Rolls-Royce Phantom

Разве может кто-то в этом мире создавать люксовые седаны лучше, чем Rolls-Royce? Конечно нет! Эти машины придуманы для тех, кто ценит комфорт и предпочитает наслаждаться поездкой на просторном пассажирском кресле. Поэтому в компании так трепетно относятся к проработке всего, что касается задних сидений и их удобства. Но чтобы с комфортом ехать, надо с не меньшим комфортом сесть в машину. Мало какие задние двери способны это обеспечить, но только не у компании Rolls-Royce. Ее двери открываются наружу и назад, а не вперед, как у стандартных машин.

Кто-то до сих пор называет их суицидальными дверьми, но мы уверены, что это по-настоящему шикарные двери для тех, кто выбирает люксовые задние сиденья и роскошь частного лайнера!

Lamborghini Egoista

Пока это только концепт-кар, но очень многие уже сейчас мечтают, что он пойдет серийное производство. В этой машине все стилизовано под истребитель, в том числе и дверь, она сделана в виде навеса, при желании можно от него совсем избавиться и получить истребитель-кабриолет. Так что пилот, то есть водитель, должен прочувствовать себя как минимум берущим разгон на взлетно-посадочной полосе.

BMW Isetta

Легендарная машина, спасшая когда-то бренд от разорения, была не только крайне необычной, но еще и невероятно популярной машиной. Isetta была крошечной, очень экономичной и позволяла на неплохой скорости перемещаться одному или двум пассажирам.

Поскольку размеры ее были очень скромны, возникала проблема с дверьми, стандартные крепить было некуда. Может кто-то другой и забраковал бы проект, но не компания BMW! В итоге вся передняя часть машины превратилась в дверь, которая откидывалась вместе с рулевой колонкой. Главная цель – комфортная посадка в авто – была достигнута, а остальное уже совершенно неважно.

Упомянутые модели: Lamborghini Countach, Ford GT, Koenigsegg Agera, McLaren F1, Tesla Model X, BMW Z1, Rolls-Royce Phantom
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Посмотри на машины с самыми крутыми дверьми
Всё, что нужно знать о полисе КАСКО
Этого в новых машинах уже никогда не будет: что скоро исчезнет из автомобилей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 5 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Audi SQ8 и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новороссийск Тверь Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2021 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться