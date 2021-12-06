5 автомобильных марок, чьи продажи в ноябре выросли сильнее всех
Фото: Haval
Как ни странно, китайские компании. В нашем ТОП-5 их сразу трое: так, например, компания Chery отработала ноябрь с 174-процентным ростом продаж (4 097 ед.). Этого ей хватило, чтобы обосноваться на 11 месте в общероссийском списке самых успешных брендов (данных BMW и Mercedes не предоставлено).
Принадлежащее Chery премиум-отделение Exeed также «выстрелило» в минувшем месяце, продемонстрировав увеличение продаж на 291%. Да, в цифровом исчислении марке еще далеко до «материнской» компании, но 403 реализованных в ноябре 2021-го автомобиля – это куда больше, чем 103 ед. ровно год назад.
На днях мы писали о том, что в 2022 году китайские компании смогут обойти по продажам японских коллег, и даже разъяснили, по каким-таким причинам. Ноябрьские результаты лишь подтверждают предположения автоэкспертов.
Два бренда из нашего сегодняшнего ТОП-5 не имеют китайской прописки. Первый – Chevrolet, продажи которого не отличаются особой массовостью (197 машин), но при этом к ноябрю 2020-го рост составил 348%.
Лидером же ноября этого года стал корейский премиальный бренд Genesis. Выступающие под его флагом дилерские центры сумели сообща реализовать 614 новых автомобилей, и это рекордные +1 037%.
- 350 000 РHyundai Elantra 2004 в Москве
- 3 999 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 359 000 РВАЗ (Lada) Kalina 2013 в Москве
- 3 690 000 РBMW X3 2018 в Москве
- 1 950 000 РBMW 3 серия 2019 в Москве
- 950 000 РVolkswagen Touran 2012 в Москве
- 2 790 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 777 000 РVolkswagen Polo 2010 в Москве
- 6 150 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 270 000 РDaewoo Nexia 2005 в Москве
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